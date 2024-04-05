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    «Аль-Наср» продлит победное шествие

    «Дамак» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 5 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд
    Прогноз и ставки на «Дамак» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    В 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Дамак» на своем поле примет «Аль-Наср». Поединок состоится 5 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Дамак» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 05 Апреля 2024 года
    Дамак
  • Хамис-Мушайт
    •  Дамак 22:00 Аль-Наср Аль-Наср
  • Эр-Рияд
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    «Дамак»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице саудовского первенства подопечные Космина Контры с 35 баллами идут седьмыми и сильно отстают от призовых мест.

    «Дамак» в текущем чемпионате выиграл девять встреч из 26 проведенных, а также восемь раз сыграл вничью и девять игр проиграл. Разница мячей составляет 38:32.

    Последние матчи: В прошлом туре коллектив на выезде поделил очки с «Аль-Хазмом», сыграв 0:0. Перед этим же он проиграл два поединка кряду, но оба раза с минимальной разницей в счете.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: К этому поединку «Дамак» подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал одну мировую и дважды уступал. Причем за весь этот период клуб смог забить лишь гол. А выиграть команда смогли только раз за минувшие восемь встреч чемпионата при четырех фиаско.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: На данный момент в таблице коллектив Луиша Каштруа с 62 набранными очками идет вторым и от лидера отстает аж на 12 пунктов.

    «Аль-Наср» победил в 20 поединках из 26 проведенных, два поединка свел еще вничью и четырежды уступал, забил 79 голов, а пропустил в свои ворота 34 мяча.

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  • 02/04/2024

    • Последние матчи: В преддверии этой игры клуб из города Эр-Рияд разгромил в гостях «Ахбу» со счетом 8:0 и три гола в этой игре провел Криштиану Роналду. Отметим, что эта виктория стала для коллектива третьей кряду в чемпионате и четвертой с учетом всех турниров.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Аль-Наср» набрал прекрасный ход, выиграв свои четыре предыдущих поединка. причем за весь этот период коллектив наколотил аж 16 мячей. У команды всего одно фиаско за минувшие десять встреч чемпионата и восемь викторий в этот период.

    Статистика для ставок

    • «Дамак» дома проиграл три из четырех последних игр

    • «Аль-Наср» в рамках чемпионата страны в гостях выиграл минувшие пять встреч

    • «Аль-Наср» обыграл «Дамак» в пяти предыдущих очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Насра» — 1.41, победа «Дамака» — 6.11, ничья — 4.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.43 и 2.72 соответственно.

    Прогноз: «Аль-Наср» набрал прекрасный ход и должен продлить свою победную серию, уверенно обыграв столь удобного для него соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Насра» с форой (-1,5) за 2.18.

    Прогноз: И учитывая высокую результативность гостей также здесь еще поставим на то, что они смогут отличиться в каждом из таймов.

    Ставка: «Аль-Наср» забьет в каждом из таймов за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Дамак» — «Аль-Наср» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Наср» продлит победное шествие
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