«Дамак»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице саудовского первенства подопечные Космина Контры с 35 баллами идут седьмыми и сильно отстают от призовых мест.
«Дамак» в текущем чемпионате выиграл девять встреч из 26 проведенных, а также восемь раз сыграл вничью и девять игр проиграл. Разница мячей составляет 38:32.
Последние матчи: В прошлом туре коллектив на выезде поделил очки с «Аль-Хазмом», сыграв 0:0. Перед этим же он проиграл два поединка кряду, но оба раза с минимальной разницей в счете.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: К этому поединку «Дамак» подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал одну мировую и дважды уступал. Причем за весь этот период клуб смог забить лишь гол. А выиграть команда смогли только раз за минувшие восемь встреч чемпионата при четырех фиаско.
«Аль-Наср»
Турнирное положение: На данный момент в таблице коллектив Луиша Каштруа с 62 набранными очками идет вторым и от лидера отстает аж на 12 пунктов.
«Аль-Наср» победил в 20 поединках из 26 проведенных, два поединка свел еще вничью и четырежды уступал, забил 79 голов, а пропустил в свои ворота 34 мяча.
Последние матчи: В преддверии этой игры клуб из города Эр-Рияд разгромил в гостях «Ахбу» со счетом 8:0 и три гола в этой игре провел Криштиану Роналду. Отметим, что эта виктория стала для коллектива третьей кряду в чемпионате и четвертой с учетом всех турниров.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Аль-Наср» набрал прекрасный ход, выиграв свои четыре предыдущих поединка. причем за весь этот период коллектив наколотил аж 16 мячей. У команды всего одно фиаско за минувшие десять встреч чемпионата и восемь викторий в этот период.
Статистика для ставок
- «Дамак» дома проиграл три из четырех последних игр
- «Аль-Наср» в рамках чемпионата страны в гостях выиграл минувшие пять встреч
- «Аль-Наср» обыграл «Дамак» в пяти предыдущих очных противостояниях
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Насра» — 1.41, победа «Дамака» — 6.11, ничья — 4.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.43 и 2.72 соответственно.
- 1.82Челси — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 1.95Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.25Аякс — Гоу Эхед Иглс: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Аль-Наср» набрал прекрасный ход и должен продлить свою победную серию, уверенно обыграв столь удобного для него соперника.
Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Насра» с форой (-1,5) за 2.18.
Прогноз: И учитывая высокую результативность гостей также здесь еще поставим на то, что они смогут отличиться в каждом из таймов.
Ставка: «Аль-Наср» забьет в каждом из таймов за 1.95.