В 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Дамак» на своем поле примет «Аль-Наср». Поединок состоится 5 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Дамак» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дамак»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице саудовского первенства подопечные Космина Контры с 35 баллами идут седьмыми и сильно отстают от призовых мест.

«Дамак» в текущем чемпионате выиграл девять встреч из 26 проведенных, а также восемь раз сыграл вничью и девять игр проиграл. Разница мячей составляет 38:32.

Последние матчи: В прошлом туре коллектив на выезде поделил очки с «Аль-Хазмом», сыграв 0:0. Перед этим же он проиграл два поединка кряду, но оба раза с минимальной разницей в счете.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: К этому поединку «Дамак» подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал одну мировую и дважды уступал. Причем за весь этот период клуб смог забить лишь гол. А выиграть команда смогли только раз за минувшие восемь встреч чемпионата при четырех фиаско.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: На данный момент в таблице коллектив Луиша Каштруа с 62 набранными очками идет вторым и от лидера отстает аж на 12 пунктов.

«Аль-Наср» победил в 20 поединках из 26 проведенных, два поединка свел еще вничью и четырежды уступал, забил 79 голов, а пропустил в свои ворота 34 мяча.

Последние матчи: В преддверии этой игры клуб из города Эр-Рияд разгромил в гостях «Ахбу» со счетом 8:0 и три гола в этой игре провел Криштиану Роналду. Отметим, что эта виктория стала для коллектива третьей кряду в чемпионате и четвертой с учетом всех турниров.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Аль-Наср» набрал прекрасный ход, выиграв свои четыре предыдущих поединка. причем за весь этот период коллектив наколотил аж 16 мячей. У команды всего одно фиаско за минувшие десять встреч чемпионата и восемь викторий в этот период.

Статистика для ставок

«Дамак» дома проиграл три из четырех последних игр

«Аль-Наср» в рамках чемпионата страны в гостях выиграл минувшие пять встреч

«Аль-Наср» обыграл «Дамак» в пяти предыдущих очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Насра» — 1.41, победа «Дамака» — 6.11, ничья — 4.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.43 и 2.72 соответственно.

Прогноз: «Аль-Наср» набрал прекрасный ход и должен продлить свою победную серию, уверенно обыграв столь удобного для него соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Насра» с форой (-1,5) за 2.18.

Прогноз: И учитывая высокую результативность гостей также здесь еще поставим на то, что они смогут отличиться в каждом из таймов.

Ставка: «Аль-Наср» забьет в каждом из таймов за 1.95.