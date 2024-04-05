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    Кудерметова выиграет третий матч подряд?

    Кудерметова — Саккари. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Чарльстоне 5 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Саккари
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против гречанки Марии Саккари в четвертьфинале турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:30 мск. Кудерметова — Саккари: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кудерметова

    Это наконец-то случилось — Вероника впервые в сезоне выиграла два матча подряд. Да уж, так себе факт для 19-й ракетки мира.

    В предыдущем раунде российская теннисистка одержала победу над Беатрис Хаддад-Майя — 7:5, 6:1. И это, пожалуй, ее лучший матч в этом году.

    Примечательно, что Кудерметова впервые за полгода выиграла у соперницы из топ-20.

    В первом сете бразильянка вела с брейком, но в итоге не воспользовалась преимуществом. Возможно, это был ключевой момент в матче.

    Все прогнозы на теннис

    Во второй партии Кудерметова отдала на своей подаче всего лишь шесть очков. К сожалению, ей крайне редко удается демонстрировать столь уверенный теннис.

    Саккари

    Мария выиграла не менее двух матчей на третьем турнире подряд. Все-таки она не зря решилась на смену тренера, сотрудничество с Дэвидом Уиттом явно пошло ей на пользу.

    В Чарльстоне теннисистка из Греции начала с уверенной победы над Викторией Томовой — 6:3, 6:3.

    В следующем раунде Саккари выиграла у австралийки Астры Шармы — 6:4, 6:1.

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    В двух предыдущих матчах Саккари отдала на своей подаче в общей сложности лишь два гейма. На этот момент стоит обратить внимание.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.57, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.51.

    Прогноз: от Вероники сейчас можно ожидать чего угодно, но на этот раз мы все-таки склоняемся к тому, что она не справится с атлетичной соперницей, которая снова демонстрирует свой лучший теннис.

    Рекомендуемая ставка: победа Саккари с форой по геймам (-3,5) за 1.99.

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    Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Саккари с коэффициентом 1.99. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на теннис. Кудерметова выиграет третий матч подряд?
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