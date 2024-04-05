Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против гречанки Марии Саккари в четвертьфинале турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:30 мск. Кудерметова — Саккари: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кудерметова

Это наконец-то случилось — Вероника впервые в сезоне выиграла два матча подряд. Да уж, так себе факт для 19-й ракетки мира.

В предыдущем раунде российская теннисистка одержала победу над Беатрис Хаддад-Майя — 7:5, 6:1. И это, пожалуй, ее лучший матч в этом году.

Примечательно, что Кудерметова впервые за полгода выиграла у соперницы из топ-20.

В первом сете бразильянка вела с брейком, но в итоге не воспользовалась преимуществом. Возможно, это был ключевой момент в матче.

Все прогнозы на теннис

Во второй партии Кудерметова отдала на своей подаче всего лишь шесть очков. К сожалению, ей крайне редко удается демонстрировать столь уверенный теннис.

Саккари

Мария выиграла не менее двух матчей на третьем турнире подряд. Все-таки она не зря решилась на смену тренера, сотрудничество с Дэвидом Уиттом явно пошло ей на пользу.

В Чарльстоне теннисистка из Греции начала с уверенной победы над Викторией Томовой — 6:3, 6:3.

В следующем раунде Саккари выиграла у австралийки Астры Шармы — 6:4, 6:1.

В двух предыдущих матчах Саккари отдала на своей подаче в общей сложности лишь два гейма. На этот момент стоит обратить внимание.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.57, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: от Вероники сейчас можно ожидать чего угодно, но на этот раз мы все-таки склоняемся к тому, что она не справится с атлетичной соперницей, которая снова демонстрирует свой лучший теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Саккари с форой по геймам (-3,5) за 1.99.