Кудерметова
Это наконец-то случилось — Вероника впервые в сезоне выиграла два матча подряд. Да уж, так себе факт для 19-й ракетки мира.
В предыдущем раунде российская теннисистка одержала победу над Беатрис Хаддад-Майя — 7:5, 6:1. И это, пожалуй, ее лучший матч в этом году.
Примечательно, что Кудерметова впервые за полгода выиграла у соперницы из топ-20.
В первом сете бразильянка вела с брейком, но в итоге не воспользовалась преимуществом. Возможно, это был ключевой момент в матче.
Во второй партии Кудерметова отдала на своей подаче всего лишь шесть очков. К сожалению, ей крайне редко удается демонстрировать столь уверенный теннис.
Саккари
Мария выиграла не менее двух матчей на третьем турнире подряд. Все-таки она не зря решилась на смену тренера, сотрудничество с Дэвидом Уиттом явно пошло ей на пользу.
В Чарльстоне теннисистка из Греции начала с уверенной победы над Викторией Томовой — 6:3, 6:3.
В следующем раунде Саккари выиграла у австралийки Астры Шармы — 6:4, 6:1.
В двух предыдущих матчах Саккари отдала на своей подаче в общей сложности лишь два гейма. На этот момент стоит обратить внимание.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.57, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.51.
Прогноз: от Вероники сейчас можно ожидать чего угодно, но на этот раз мы все-таки склоняемся к тому, что она не справится с атлетичной соперницей, которая снова демонстрирует свой лучший теннис.
- 1.99Мертенс — Коллинз: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.03Рууд — Фучович: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.92Касаткина — Кристиан: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Саккари с форой по геймам (-3,5) за 1.99.