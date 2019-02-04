Прогнозы и ставки на футбол 4 февраля

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

«Молотобойцы» проиграли свои последние три игры. Сначала они уступили в гостях «Борнмуту» (0:2) в АПЛ, затем были выбиты из Кубка Англии третьелиговым «Умблдоном» (2:4), а в минувшем туре Премьер-лиги были разгромлены «Вулверхэмптоном» (0:3) на его поле.

Неудачная серия отбросила лондонскую команду на 12 место в турнирной таблице АПЛ. Она набрала после 24 матчей 31 балл.

«Красные» не смогли воспользоваться осечкой «МанСити», чтобы увеличить от них отрыв до семи очков, сыграв в минувшем поединке чемпионата дома вничью с «Лестером» (1:1). Хотя до этой встречи «Ливерпуль» победил в двух поединках кряду.

На данный момент мерсисайдцы опережают только на два очка, идущий на второй позиции «Манчестер Сити», который провел на одну игру больше.

Чтобы сохранить комфортное очковое преимущество, «Ливерпулю» нужно побеждать сегодня в Лондоне.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.36.

«Райо Вальекано» — «Леганес»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

«Пчелы» на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию в Примере, выиграв четыре игры при одной ничьей. В последнем туре чемпионата они на выезде одолели «Алавес» со счетом 1:0.

Эта удачная серия позволила «великанам» на тот момент покинуть зону вылета. А в случае сегодняшнего успеха они переместят в опасную зону предстоящего противника, а сами оторвутся от нее на три балла.

«Огурцы» за минувшие три матча в Ла Лиге набрали четыре пункта. Они смогли одолеть на своей арене «Уэску» (1:0), сыграть дома вничью с «Эйбаром» (2:2) и проиграть «Барселоне» (1:3) в гостях.

Сейчас у «Леганеса» 23 очка и 17 позиции в турнирной таблице Примеры. От предстоящего противника, который идет 18, его отделяет только лучшая разница мячей.

«Райо Вальекано» набрал хорошую форму и постарается в поединке с конкурентом в борьбе за выживание взять очки. Предлагаем поставить на — 1Х.

Ставка: 1Х за 1.38.

«Фрозиноне» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

«Канарейки» в минувшей игре Серии А разгромили на выезде «Болонью» со счетом 4:0. Это всего лишь вторая виктория «Фрозиноне» в этом сезоне в чемпионате Италии.

С 13 баллами «желто-синие» находятся в зоне вылета, на 19 месте. От спасительной 17 строки их отделяет пять очков.

Римляне в 2019 году проиграли оба матче в чемпионате страны. Они поочередно уступили со счетом 1:2 «Наполи» в гостях и «Ювентусу» дома.

Эта серия поражений отбросила «орлят» на восьмую позицию в турнирной таблице Серии А, с отставание в четыре балла от топ-4.

Прогнозируем, что «Лацио» сможет обыграть аутсайдера и приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

Ставка: победа «Лацио» за 1.42.

Общий коэффициент — 2.66. 0