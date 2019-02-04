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    Экспресс дня. Увеличит ли «Ливерпуль» отрыв от «МанСити»?

    Прогнозы и ставки на футбол 4 февраля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 4 февраля
    «Ливерпуль»
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    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    «Молотобойцы» проиграли свои последние три игры. Сначала они уступили в гостях «Борнмуту» (0:2) в АПЛ, затем были выбиты из Кубка Англии третьелиговым «Умблдоном» (2:4), а в минувшем туре Премьер-лиги были разгромлены «Вулверхэмптоном» (0:3) на его поле.

    Неудачная серия отбросила лондонскую команду на 12 место в турнирной таблице АПЛ. Она набрала после 24 матчей 31 балл.

    «Красные» не смогли воспользоваться осечкой «МанСити», чтобы увеличить от них отрыв до семи очков, сыграв в минувшем поединке чемпионата дома вничью с «Лестером» (1:1). Хотя до этой встречи «Ливерпуль» победил в двух поединках кряду.

  • Гонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв
  • «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестером» и не смог оторваться от «Манчестер Сити» на семь очков
  • 31/01/2019

    • На данный момент мерсисайдцы опережают только на два очка, идущий на второй позиции «Манчестер Сити», который провел на одну игру больше.

    Чтобы сохранить комфортное очковое преимущество, «Ливерпулю» нужно побеждать сегодня в Лондоне.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.36.

    «Райо Вальекано» — «Леганес»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    «Пчелы» на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию в Примере, выиграв четыре игры при одной ничьей. В последнем туре чемпионата они на выезде одолели «Алавес» со счетом 1:0.

    Эта удачная серия позволила «великанам» на тот момент покинуть зону вылета. А в случае сегодняшнего успеха они переместят в опасную зону предстоящего противника, а сами оторвутся от нее на три балла.

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    «Огурцы» за минувшие три матча в Ла Лиге набрали четыре пункта. Они смогли одолеть на своей арене «Уэску» (1:0), сыграть дома вничью с «Эйбаром» (2:2) и проиграть «Барселоне» (1:3) в гостях.

    Сейчас у «Леганеса» 23 очка и 17 позиции в турнирной таблице Примеры. От предстоящего противника, который идет 18, его отделяет только лучшая разница мячей.

    «Райо Вальекано» набрал хорошую форму и постарается в поединке с конкурентом в борьбе за выживание взять очки. Предлагаем поставить на — 1Х.

    Ставка: 1Х за 1.38.

    «Фрозиноне» — «Лацио»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

    «Канарейки» в минувшей игре Серии А разгромили на выезде «Болонью» со счетом 4:0. Это всего лишь вторая виктория «Фрозиноне» в этом сезоне в чемпионате Италии.

    С 13 баллами «желто-синие» находятся в зоне вылета, на 19 месте. От спасительной 17 строки их отделяет пять очков.

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    • Римляне в 2019 году проиграли оба матче в чемпионате страны. Они поочередно уступили со счетом 1:2 «Наполи» в гостях и «Ювентусу» дома.

    Эта серия поражений отбросила «орлят» на восьмую позицию в турнирной таблице Серии А, с отставание в четыре балла от топ-4.

    Прогнозируем, что «Лацио» сможет обыграть аутсайдера и приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

    Ставка: победа «Лацио» за 1.42.

    Общий коэффициент — 2.66. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.66.
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