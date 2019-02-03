Прогнозы и ставки на футбол 3 февраля

В первом круге «МанСити» выиграл в Лондоне со счетом 2:0

В первом круге «МанСити» выиграл в Лондоне со счетом 2:0 arsenal.com

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Проиграв в минувшем туре АПЛ «Ньюкаслу» (1:2) в гостях, «горжане» прервали свою победную серию, которая на тот момент состояла из восьми игр кряду.

После этого поражения отрыв от первого «Ливерпуля» вырос до пяти баллов и в случае сегодняшнего проигрыша «Сити» рискует остаться на третьей строке, т.к. «Тоттенхэм» свой поединок уже выиграл и обошел «МанСити» на один балл.

«Канониры» с 47 баллами расположились на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая три очка четвертому «Челси», который накануне разгромил «Хаддерсфилд» (5:0).

«Арсенал» одержал победы в последних двух поединках чемпионата, но эти матчи прошли на их поле, а последнюю выездную игру в АПЛ лондонцы проиграли «Вест Хэму» (0:1).

Прогнозируем, что в центральном поединке тура голы влетят в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Гостевой ничьей с «Ливерпулем» (1:1), в минувшем туре Премьер-лиги, «Лестер» прервал свою проигрышную серию, которая состояла на тот момент из трех встреч подряд с учетом всех турниров.

Перед 25 туром английского первенства «лисы» расположились на 11 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 32 балла.

«Красные дьяволы» не знают горечи поражений уже в девяти поединках кряду во всех турнирах, но ничьей с «Бернли» (2:2), в последней игре чемпионата, они прервали свою 8-матчевую выигрышную серию.

После 24 туров в Премьер-лиге «МЮ» с 45 очками находится на шестой строке в турнирной таблице и отстает от топ-4 на пять баллов.

Предлагаем поставить на то, что манкунианцы не проиграют «лисам» в их логове.

Ставка: Х2 за 1.32.

«Реал» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

«Сливочные» одержали победы в последних четырех поединках, два из которых пришлись на Кубок Испании, а еще два — на чемпионат.

Победная серия позволила «сливочным» закрепиться на третьей строке в турнирной таблице Примеры, но отставание от первой «Барселоны» на данный момент составляет 11 баллов, но в случае сегодняшней победы мадридцы могут сократиться разрыв до 8 пунктов.

«Славные» не могут победить в трех турах чемпионата подряд. При этом две минувшие игры они проиграли — «Хетафе» (0:4) в гостях и «Райо Вальекано» (0:1) дома.

Безвыигрышная серия отбросила «Алавес» на шестое место в Примере. И теперь он отстает от топ-4 на четыре пункта.

«Реал» на данный момент набрал неплохую форму и должен обыграть «Алавес», который в последних матчах не впечатляет.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.31.

Общий коэффициент — 2.99. 0