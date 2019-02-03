Прогнозы и ставки на футбол 3 февраля

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    «Манчестер Сити» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Проиграв в минувшем туре АПЛ «Ньюкаслу» (1:2) в гостях, «горжане» прервали свою победную серию, которая на тот момент состояла из восьми игр кряду.

    После этого поражения отрыв от первого «Ливерпуля» вырос до пяти баллов и в случае сегодняшнего проигрыша «Сити» рискует остаться на третьей строке, т.к. «Тоттенхэм» свой поединок уже выиграл и обошел «МанСити» на один балл.

    «Канониры» с 47 баллами расположились на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая три очка четвертому «Челси», который накануне разгромил «Хаддерсфилд» (5:0).

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  • 30/01/2019

    • «Арсенал» одержал победы в последних двух поединках чемпионата, но эти матчи прошли на их поле, а последнюю выездную игру в АПЛ лондонцы проиграли «Вест Хэму» (0:1).

    Прогнозируем, что в центральном поединке тура голы влетят в обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1.73.

    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Гостевой ничьей с «Ливерпулем» (1:1), в минувшем туре Премьер-лиги, «Лестер» прервал свою проигрышную серию, которая состояла на тот момент из трех встреч подряд с учетом всех турниров.

    Перед 25 туром английского первенства «лисы» расположились на 11 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 32 балла.

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    «Красные дьяволы» не знают горечи поражений уже в девяти поединках кряду во всех турнирах, но ничьей с «Бернли» (2:2), в последней игре чемпионата, они прервали свою 8-матчевую выигрышную серию.

    После 24 туров в Премьер-лиге «МЮ» с 45 очками находится на шестой строке в турнирной таблице и отстает от топ-4 на пять баллов.

    Предлагаем поставить на то, что манкунианцы не проиграют «лисам» в их логове.

    Ставка: Х2 за 1.32.

    «Реал» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    «Сливочные» одержали победы в последних четырех поединках, два из которых пришлись на Кубок Испании, а еще два — на чемпионат.

    Победная серия позволила «сливочным» закрепиться на третьей строке в турнирной таблице Примеры, но отставание от первой «Барселоны» на данный момент составляет 11 баллов, но в случае сегодняшней победы мадридцы могут сократиться разрыв до 8 пунктов.

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  • 14/01/2019

    • «Славные» не могут победить в трех турах чемпионата подряд. При этом две минувшие игры они проиграли — «Хетафе» (0:4) в гостях и «Райо Вальекано» (0:1) дома.

    Безвыигрышная серия отбросила «Алавес» на шестое место в Примере. И теперь он отстает от топ-4 на четыре пункта.

    «Реал» на данный момент набрал неплохую форму и должен обыграть «Алавес», который в последних матчах не впечатляет.

    Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.31.

    Общий коэффициент — 2.99. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.99.
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