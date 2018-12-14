Прогнозы и ставки на футбол 14 декабря

«Нюрнберг» — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

«Нюрнберг» только из-за лучшей разницы мячей находится выше «Штутгарта», который идет в зоне стыковых игр. В 14 поединках Бундеслиги «бордовые» заработали 11 очков.

У команды Михаэля Келльнера на данный момент 8-матчевая безвыиграшная серия в Чемпионате Германии, в которой она три игры свела вничью при пяти поражениях.

«Волки» с 19 очками расположились на девятой позиции в турнирной таблице, с отставанием в четыре балла от еврокубковой зоны.

«Автозаводцы» в Бундеслиги не проигрывают уже три встречи кряду. В этот период «зелено-белые» две игры выиграли и одну свели вничью.

Хоть у «Нюрнберга» и длительная безвыигрышная серия, но на своем поле он может дать бой любой команде. Можно поставить на него с форой.

Ставка: победа «Нюрнберга» с форой (+1) за 1.44.

«Сельта» — «Леганес»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

«Кельты» перед 16 игровым днем в Примере занимают 11 место, заработав в 15 играх 20 очков и отстают от шестой еврокубковой позиции всего лишь на два балла.

Последние две игры в чемпионате Испании «небесные» выиграли. Были повержены дома «Уэска» (2:0) и в гостях «Вильярреал» (3:2). Но между этими матчами они проиграли в Кубке Короля «Реал Сосьедаду» (0:2) и вылетели из розыгрыша.

«Огурцы» после 15 туров Ла Лиги расположились с 17 очками на 16 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета на три балла.

С учетом кубковой игры «Леганес» не знает горечи поражений уже четыре игры кряду. Непосредственно в чемпионате за этот период он выиграл две встречи при одной ничьей, которая пришлась на последний тур с «Хетафе» (1:1) дома.

«Сельта» неплохо играет на своей арене, где зачастую набирает очки. Думаем, что и эта встреча не станет исключением.

Ставка: 1Х за 1.23.

«Виллем II» — «Ден Хааг»

Футбол. Чемпионат Голландии. Эредивизия. 16-й тур

«Трехцветные» после 15 игр чемпионата Голландии занимают 11 строку в турнирной таблице, имея в своем активе 16 баллов и опережают опасную зону только на два очка.

В последних четырех матчах голландского первенства «Виллем II» чередуют победы с проигрышами. В последнем туре он разгромно уступил на своем поле «Херенвену» со счетом 1:5.

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«Цапли» набрали столько же очков, сколько и их предстоящий противник, но находятся позицией ниже из-за худшей разницы мячей.

За последние три матча чемпионата «Ден Хааг» проиграл только лидеру первенства «Аяксу» (1:5) в гостях. А в минувшем туре не смог на своей территории одолеть последнюю команду Эрадивизии «Де Графсхап» (0:0).

Зачастую поединки между середняками голландского первенства заканчиваются результативно. Прогнозируем, что в этой игре будут забитые мячи.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.33.

Общий коэффициент — 2.35. 0