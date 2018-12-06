Прогнозы и ставки на футбол 6 декабря

«Реал» — «Мелилья»

Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

«Сливочные» без особых усилий одержали победу в первом поединке с разгромным счетом 4:0. Это была первая игра под руководством Сантьяго Солари.

После того поединка «Королевский клуб» провел шесть матчей во всех турнирах, в которых он выиграл пять из них при одном поражении, забив при этом 15 голов, а пропустив — пять.

«Пираты» являются лидирами в одной из групп в Сегунде Б. После 15 туров первенства они набрали 36 очков и опережают ближайшего преследователя на пять пунктов.

На данный момент у «Мелильи» 5-матчевая серия из побед, которая началась сразу после поражения от мадридцев в Кубке.

Прогнозируем, что в ответной игре «Реал» даже не основным составом крупно обыграет лидера Сегунды Б.

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.49.

«Эйбар» — «Спортинг»

Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

Представитель Сегунды в первом поединке этих команд одержал комфортную победу со счетом 2:0. Оба гола хихонцы провели во второй половине матча.

Затем «Спортинг» не мог выиграть три игры кряду в чемпионате, но затем одержал подряд победы в двух встречах Сегунды и с 21 баллов идет на 11 месте.

«Эйбар», напротив, после поражения в Кубке Короля выдал 4-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где «оружейники» три игры выиграли при одном ничейном результате.

В последнем туре Примеры «Эйбар» уступил в гостях одному из аутсайдеров Ла Лиги «Райо Вальекано» со счетом 0:1. С 18 очками команда Мендилибара после 14 туров расположилась на 12 строке в турнирной таблице Примеры.

Старшие по классу постараются взять реванш за поражение в первой игре. Думаем, что это им удастся сделать.

Ставка: победа «Эйбара» за 1.53.

«Бетис» — «Расинг»

Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

«Бетикос» в первом поединке смог нанести клубу из Сантандера минимальное поражение — 1:0, забив единственный мяч еще в дебюте поединка.

«Зелено-белые» затем провели шесть встреч во всех турнирах, в которых проиграли только один раз, две игры свели вничью и три матча выиграли.

«Расинг» лидирует с 6-очковым отрывом в одной из групп Сегунды Б, заработав в 15 поединках чемпионата 36 очков.

После поражения от «Бетиса» в Кубке сантендерцы не проигрывают в пяти матчах кряду. В этот период они одержали четыре победы при одной ничьей.

Клуб из Севильи, скорее всего, и в ответном матче добудет победу.

Ставка: победа «Бетиса» за 1.40.

Общий коэффициент — 3.19. 0