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    Экспресс дня. «Реал» снова разгромит «Мелилью»

    Прогнозы и ставки на футбол 6 декабря

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 6 декабря
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    «Реал» — «Мелилья»

    Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

    «Сливочные» без особых усилий одержали победу в первом поединке с разгромным счетом 4:0. Это была первая игра под руководством Сантьяго Солари.

    После того поединка «Королевский клуб» провел шесть матчей во всех турнирах, в которых он выиграл пять из них при одном поражении, забив при этом 15 голов, а пропустив — пять.

    «Пираты» являются лидирами в одной из групп в Сегунде Б. После 15 туров первенства они набрали 36 очков и опережают ближайшего преследователя на пять пунктов.

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    • На данный момент у «Мелильи» 5-матчевая серия из побед, которая началась сразу после поражения от мадридцев в Кубке.

    Прогнозируем, что в ответной игре «Реал» даже не основным составом крупно обыграет лидера Сегунды Б.

    Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.49.

    «Эйбар» — «Спортинг»

    Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

    Представитель Сегунды в первом поединке этих команд одержал комфортную победу со счетом 2:0. Оба гола хихонцы провели во второй половине матча.

    Затем «Спортинг» не мог выиграть три игры кряду в чемпионате, но затем одержал подряд победы в двух встречах Сегунды и с 21 баллов идет на 11 месте.

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    «Эйбар», напротив, после поражения в Кубке Короля выдал 4-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где «оружейники» три игры выиграли при одном ничейном результате.

    В последнем туре Примеры «Эйбар» уступил в гостях одному из аутсайдеров Ла Лиги «Райо Вальекано» со счетом 0:1. С 18 очками команда Мендилибара после 14 туров расположилась на 12 строке в турнирной таблице Примеры.

    Старшие по классу постараются взять реванш за поражение в первой игре. Думаем, что это им удастся сделать.

    Ставка: победа «Эйбара» за 1.53.

    «Бетис» — «Расинг»

    Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

    «Бетикос» в первом поединке смог нанести клубу из Сантандера минимальное поражение — 1:0, забив единственный мяч еще в дебюте поединка.

    «Зелено-белые» затем провели шесть встреч во всех турнирах, в которых проиграли только один раз, две игры свели вничью и три матча выиграли.

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    • «Расинг» лидирует с 6-очковым отрывом в одной из групп Сегунды Б, заработав в 15 поединках чемпионата 36 очков.

    После поражения от «Бетиса» в Кубке сантендерцы не проигрывают в пяти матчах кряду. В этот период они одержали четыре победы при одной ничьей.

    Клуб из Севильи, скорее всего, и в ответном матче добудет победу.

    Ставка: победа «Бетиса» за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.19. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.19.
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