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    Прогнозы и ставки на футбол 16 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 16 ноября
    Франция — Голландия
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    Голландия — Франция

    Футбол. Лига наций. Лига А. 5-й тур

    «Оранжевые» провели только два матча в Лиги наций, в которых набрали три очка и отстают от своего предстоящего соперника на четыре балла.

    Начали новый турнир с минимального поражения от французов (1:2) в гостях. Во втором поединке они разгромили Германию (3:0) дома. После этого поединка голландцы провели еще товарняк против Бельгии, где расписали мировую — 1:1.

    Франция стартовали в Лиги наций с ничьей с немцами (0:0) в гостях. Затем оба домашних матча победила с одинаковым результатом 2:1.

    Сперва переиграла Голландию, а затем по-волевому одолела Германию. Между этими встречами чемпионы мира расписали мировую с Исландией (2:2) на своем поле.

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    • Французам, для победы в группе, будет достаточно не проиграть в этой игре. Прогнозируем, что с этой задачей они справятся.

    Ставка: Х2 за 1.40.

    Гибралтар — Армения

    Футбол. Лига наций. Лига D. 5-й тур

    Гибралтар после четырех туров набрал аж шесть баллов. Обыграл в первой игре предстоящего соперника со счетом 1:0, благодаря пенальти. А также одолел Лихтенштейн (2:1) дома.

    А вот два стартовых поединка гибралтарцы проиграли. Сперва были дома повержены Македонией со счетом 0:2, а затем с таким же результатом уступили лихтенштейнцам.

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    Армяне также имеют шесть очков и отстают от первых македонцев на три очка. Начали новый турнир с победы над Лихтенштейном со счетом 2:1.

    Потом проиграли две игры подряд (Македонии — 0:2 в гостях и Гибралтару — 0:1 дома). В последнем туре Лиги наций «горцы» разгромили македонцев — 4:0.

    Сборной Армении обязательно нужно побеждать в обеих играх и надеяться на осечку Македонии. С предстоящим противника, как мы считаем, армяне не испытают проблем.

    Ставка: победа сборной Армении с форой (-1) за 1.38.

    Лихтенштейн — Македония

    Футбол. Лига наций. Лига D. 5-й тур

    Македонцы, которые крупно проиграли в минувшем туре Армении (0:4), прервали свое победное шествие в Лиги наций, которое насчитывало три матча.

    Поочередно сборная Македонии одолела Гибралтар и Армению (по 2:0), а также Лихтенштейн со счетом 4:1.

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    Лихтенштейнцы утратили шансы занять первое место в своем квартете , а с ним и повышение в классе. Они в четырех играх набрали только три очка, которые Лихтенштейн заработал в домашней игре с Гибралтаром (2:0).

    А вот все выездные поединки в этом розыгрыше Лиги наций сборная княжества проиграла. Со счетом 1:2 уступили армянам и гибралтарцам, 1:4 — предстоящему противнику.

    Сборной Македонии для победы в группе нужно будет набрать в оставшихся матчах четыре очка. Прогнозируем, что в игре с лихтенштейнцами она пополнит свою копилку тремя баллами.

    Ставка: победа сборной Македонии за 1.33.

    Общий коэффициент — 2.56. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.56.
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