ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Торонто» — «Питтсбург»НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и Макдэвида Арсен ВенгерКуда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»? Дэниэль СтарриджДесять сюрпризов АПЛ. Кто приятно удивил на старте сезона?
  • 09:35
    • Агент Смолова три раза контактировал с «Манчестер Юнайтед»
  • 08:31
    • 26 очков Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в Портленде
  • 08:18
    • Футбольный агент сообщил о введении нового лимита в 2020 году
  • 00:15
    • Бензема обвиняют в причастности к попытке похищения человека
  • 22:51
    • Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет ЮОИ
  • 22:26
    • «Ак Барс» победил «Салават» в «зелёном дерби»
  • 22:11
    • СКА взял верх над московским «Динамо»
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Не повторит ли ЦСКА ошибок «Зенита»?

    Прогнозы и ставки на футбол 19 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 19 октября
    Марио Фернандес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Анжи» — ЦСКА

    Футбол. Чемпионат России. 11-й тур

    Махачкалинский «Анжи» испытывает серьезные финансовые проблемы, которые не позволяют ему строить далекоидущие планы. При этом команда, перед которой имеется задолженность по зарплате, выступает довольно неплохо, особенно в последнее время.

    В трех предыдущих встречах «орлы» обыграли «Динамо» (1:0) и «Зенит» (2:1), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

    ЦСКА в сентябре тоже провел успешный отрезок в РПЛ, а в Лиге чемпионов даже успел победить «Реал» (1:0). Но вот на перерыв на матчи сборных «армейцы» ушли не в лучшем настроении из-за поражения в дерби с «Локомотивом» (0:1).

  • Опыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»
  • Реакция СМИ на результат московского дерби
  • 08/10/2018

    • «Анжи» доказал, что способен отнимать очки даже у грандов, но силы у махачкалинской команды не бесконечны. Нам кажется, что ЦСКА учтет ошибки того же «Зенита» и сможет победить на выезде.

    Ставка: победа ЦСКА с форой -1 за 1.73.

    «Локомотив» — «Ростов»

    Футбол. Чемпионат России. 11-й тур

    Московский «Локомотив» постарается доказать, что его победа в дерби с ЦСКА была отнюдь не случайной, а мяч, забитый Бенедиктом Хеведесом на последних минутах, был вполне логичным.

    Впрочем, продлить победную серию подопечным Юрия Семина будет сложно, ведь к ним в гости приедет неуступчивый «Ростов».

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Да, команда Валерия Карпина в предыдущем туре проиграла «Оренбургу» (0:1), но на «железнодорожников» у «желто-синих» будет совсем иной настрой.

    Очевидно, что гости будут играть от обороны, что может вызвать проблемы у «Локо», который сам предпочитает играть вторым номером.

    Все прогнозы на РПЛ

    Мы ожидаем довольно закрытой игры, в которой все решить может один гол, поэтому полагаем, что одна из команд не сумеет отличиться.

    Ставка: обе команды забьют: нет за 1.60.

    «Айнтрахт» — «Фортуна»

    Футбол. Чемпионат Германии. 8-й тур

    Футболисты «Айнтрахта» начали текущий сезона не слишком хорошо — всего одна победа в пяти сыгранных матчах. Однако последующие триумфы над «Ганновером» (4:1) и «Хоффенхаймом» (2:1) показали, что команда находится на правильном пути.

    Календарь и таблица РПЛ

    А ведь не стоит забывать и о Лиге Европы, где «Айнтрахт» уже обыграл «Марсель» (2:1) и «Лацио» (4:1). Результаты действительно впечатляют.

    У «Фортуны» ситуация совсем иная. В элитном дивизионе она смотрится слабо на фоне практически всех соперников. Даже в единственном победном матче с «Хоффенхаймом» (2:1) команда Фридхельма Функеля большую часть игры провела в обороне, отбиваясь от многочисленных атак соперника.

    В четырех последних матчах «Фортуна» набрала всего одно очко и забила один гол. С такими показателями ей будет трудно рассчитывать на позитивный исход во Франкфурте.

    Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.68.

    Общий коэффициент — 4.65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Анжи — ЦСКА
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Сегодня в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фортуна
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лион — Ним
  • Сегодня в 21:45
    •  3.72
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вашингтон — Флорида
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Енисей
  • Завтра в 11:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Реал — Леванте
  • Завтра в 14:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Тьерри Анри
  • Тьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем
    • 17:18 14/10/2018     Жардим четыре года возглавлял «Монако»
  • Жардим не виноват в неудачах «Монако»
    • 02:32 13/10/2018     Англия блестяще разобралась с Испанией
  • Англия победила свой комплекс и вернула Испанию к реальности
    • 04:02 17/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.65.
    Тоже интересно
    Мохамед Салах Футбол «Ливерпуль» пострадал от «вируса ФИФА». Ключевые травмы октября«Красные» потеряли сразу четырех футболистов Вчера в 12:200
  • 09:52
    • Головин рассказал о нелюбви к русским за рубежом
  • 08:07
    • Акинфеев рассказал о причинах поступления в магистратуру РГУ нефти и газа
  • 21:54
    • Касаткина вышла в полуфинал Кубка Кремля, обыграв Павлюченкову
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Салават Юлаев», СКА справился с московским «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 октября Вчера в 22:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Не повторит ли ЦСКА ошибок «Зенита»?
  • 4.65
    •
  • 01:00
    • Игнатьев: Видно, что «Локомотив» постепенно прибавляет
  • 00:47
    • Павлюченкова: Касаткина играла лучше, стабильнее — это очевидный факт
  • 00:31
    • Касаткина: В какие-то действительно важные моменты я была чуть агрессивнее
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, передача Кузнецова, «Анахайм» вышел в лидеры на ЗападеОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября Вчера в 08:550
  • 19:33
    • «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с Шоу
  • 19:22
    • Глушаков: Хочу вернуться в основу, но никаких требований перед руководством не ставил
  • 19:19
    • Магнитогорский «Металлург» одолел «Авангард»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие