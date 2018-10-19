Прогнозы и ставки на футбол 19 октября

«Анжи» — ЦСКА

Футбол. Чемпионат России. 11-й тур

Махачкалинский «Анжи» испытывает серьезные финансовые проблемы, которые не позволяют ему строить далекоидущие планы. При этом команда, перед которой имеется задолженность по зарплате, выступает довольно неплохо, особенно в последнее время.

В трех предыдущих встречах «орлы» обыграли «Динамо» (1:0) и «Зенит» (2:1), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

ЦСКА в сентябре тоже провел успешный отрезок в РПЛ, а в Лиге чемпионов даже успел победить «Реал» (1:0). Но вот на перерыв на матчи сборных «армейцы» ушли не в лучшем настроении из-за поражения в дерби с «Локомотивом» (0:1).

«Анжи» доказал, что способен отнимать очки даже у грандов, но силы у махачкалинской команды не бесконечны. Нам кажется, что ЦСКА учтет ошибки того же «Зенита» и сможет победить на выезде.

Ставка: победа ЦСКА с форой -1 за 1.73.

«Локомотив» — «Ростов»

Футбол. Чемпионат России. 11-й тур

Московский «Локомотив» постарается доказать, что его победа в дерби с ЦСКА была отнюдь не случайной, а мяч, забитый Бенедиктом Хеведесом на последних минутах, был вполне логичным.

Впрочем, продлить победную серию подопечным Юрия Семина будет сложно, ведь к ним в гости приедет неуступчивый «Ростов».

Да, команда Валерия Карпина в предыдущем туре проиграла «Оренбургу» (0:1), но на «железнодорожников» у «желто-синих» будет совсем иной настрой.

Очевидно, что гости будут играть от обороны, что может вызвать проблемы у «Локо», который сам предпочитает играть вторым номером.

Все прогнозы на РПЛ

Мы ожидаем довольно закрытой игры, в которой все решить может один гол, поэтому полагаем, что одна из команд не сумеет отличиться.

Ставка: обе команды забьют: нет за 1.60.

«Айнтрахт» — «Фортуна»

Футбол. Чемпионат Германии. 8-й тур

Футболисты «Айнтрахта» начали текущий сезона не слишком хорошо — всего одна победа в пяти сыгранных матчах. Однако последующие триумфы над «Ганновером» (4:1) и «Хоффенхаймом» (2:1) показали, что команда находится на правильном пути.

Календарь и таблица РПЛ

А ведь не стоит забывать и о Лиге Европы, где «Айнтрахт» уже обыграл «Марсель» (2:1) и «Лацио» (4:1). Результаты действительно впечатляют.

У «Фортуны» ситуация совсем иная. В элитном дивизионе она смотрится слабо на фоне практически всех соперников. Даже в единственном победном матче с «Хоффенхаймом» (2:1) команда Фридхельма Функеля большую часть игры провела в обороне, отбиваясь от многочисленных атак соперника.

В четырех последних матчах «Фортуна» набрала всего одно очко и забила один гол. С такими показателями ей будет трудно рассчитывать на позитивный исход во Франкфурте.

Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.68.

Общий коэффициент — 4.65. 0