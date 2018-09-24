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    Экспресс дня. «Краснодар» в Самаре и домашние матчи «Нефтехимика» и «Трактора»

    Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 24 сентября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 24 сентября
    «Краснодар» сыграет в Самаре
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    «Крылья Советов» — «Краснодар»

    Футбол. РПЛ. 8-й тур

    «Крылья Советов» на данный момент занимают 13-е место в турнирной таблице, имея на своем счету 7 набранных очков.

    В этом сезоне самарцам удалось обыграть «Ростов» (1:0) и «Анжи» (1:0), а также сыграть вничью с ЦСКА (0:0). А вот «Оренбургу» (0:3), «Локомотиву» (0:1), «Енисею» (0:1) и «Арсеналу» (0:4) подопечные Андрея Тихонова проиграли.

    Кадровых проблем у «Крыльев» на данный момент нет. В общую группу вернулись Жозе Надсон и Олег Ланин, оправившиеся от повреждений.

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    Футболисты «Краснодара» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в активе 13 баллов. «Горожане» набрали очки в матчах с «Уралом» (2:1), «Уфой» (1:0), «Локомотивом» (2:1), «Анжи» (4:0) и «Оренбургом» (1:1). Также на счету команды Олега Фоменко поражения от «Рубина» (1:2) и «Спартака» (0:1).

    «Быки» находятся в отличном настроении, с набором очков в последнее время у них проблем нет, поэтому вряд ли стоит ожидать сенсации в Самаре.

    Ставка: победа «Краснодара» с форой 0 за 1,39.

    «Нефтехимик» — «Куньлунь»

    Хоккей. КХЛ

    «Нефтехимик» не лучшим образом начал сезон, но в итоге команда сумела наладить игру. В активе подопечных Сергея Назарова серия из трех побед подряд над «Барысом» (5:4 ОТ), «Сибирью» (4:3) и «Салаватом Юлаевым» (3:1).

    При этом коллектив из Нижнекамска все-таки сбавил обороты и уступил «Ак Барсу» — 1:2, показав при этом достойную игру.

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    «Куньлунь» потерпел поражение от «Авангарда» (2:4) и ЦСКА (0:3), после чего Юсси Таполо не скрывал своих эмоций, раскритиковав действия подопечных в обороне. Китайская команда пока не думает о плей-офф, так как проблем в игровых построениях хватает. В активе клуба всего пять набранных очков.

    Между собой команды встречались дважды в прошлом сезоне и обменялись домашними победами. Считаем, что и на этот раз ситуация повторится.

    Ставка: победа «Нефтехимика» за 1,74.

    «Трактор» — «Салават Юлаев»

    Хоккей. КХЛ

    «Трактор» провел восемь поединков с кошмарной обороной, пропустив 31 шайбу. Хуже по этому показателю — только «Сибирь» и «Слован». Челябинские болельщики требуют отставки Германа Титова, но в клубе не спешат с радикальными решениями.

    Тем временем в трех последних матчах «Трактор» оказался слабее «Йокерита» (0:8) и «Спартака» (1:6), но справился с «Сочи» (4:3). Челябинцы идут девятыми в Восточной конференции, одержав три победы при пяти поражениях.

    «Салават Юлаев» хорошо поработал в межсезонье и теперь практически не переживает откровенно провальных отрезков на льду. В последних поединка были уверенно биты «Сибирь» (3:1) и «Барыс» (7:3). Уфимцы идут на третьей позиции на Востоке.

    Между собой семь раз команды встречались в 2018 году. Четыре победы на счету «Салавата Юлаева». У команды из Челябинская сейчас слишком много проблем, особенно в защите, поэтому предлагаем поставить на команду из Уфы.

    Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой 0 за 1,64.

    Общий коэффициент — 3,96. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.96.
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