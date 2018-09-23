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    Экспресс дня. Важнейшее дерби для Карреры

    Прогнозы и ставки на футбол 23 сентября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 23 сентября
    Массимо Каррера
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    ЦСКА — «Спартак»

    Футбол. Чемпионат России. 8-й тур

    «Спартак» находится чуть выше ЦСКА в турнирной таблице российской Премьер-лиги, но уже сегодня все может измениться.

    Именно «армейцы» считаются фаворитами дерби, поскольку в последних матчах играют неплохо. С 5 августа они не проигрывают, а если и теряют очки, то только в гостях.

    К слову, ранее на этой неделе «красно-синие» гостили у чешской «Виктории», которой уступали 0:2, но нашли в себе силы отыграться и заработали первый балл в Лиге чемпионов.

    У «Спартака» дела идут значительно хуже. В предыдущем туре он проиграл «Ахмату» (1:2), а перед этим разошелся миром с «Зенитом» (0:0). Можно также вспомнить недавнее поражение от «Рапида» (0:2) в Лиге Европы.

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  • 21/09/2018

    • В чемпионате России «красно-белые» забили всего шесть мячей. Столько же точных ударов нанес только один форвард ЦСКА Федор Чалов. Перевод Глушакова и Ещенко в «молодежку» тоже не добавляет оптимизма подопечным Массимо Карреры.

    Рассчитываем на напряженную игру, но все же ожидаем от хозяев положительного результата.

    Ставка: победа ЦСКА с форой 0 за 1.70.

    «Фрозиноне» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. 5-й тур

    Футболисты «Фрозиноне» никак не могут освоиться в элитном дивизионе. Такой вывод можно сделать по итогам четырех сыгранных туров, в которых подопечные Морено Лонго проиграли «Аталанте» (0:4), «Лацио» (0:1) и «Сампдории» (0:5), а также сыграли вничью с «Болоньей» (0:0).

    На стартовом отрезке сезона «Фрозиноне» не забил ни одного мяча, пропустив сразу десять! И как с такой игрой он собирается противостоять лидеру и действующему чемпиону?

    «Ювентус», возможно, не набрал оптимальную форму, но в национальном первенстве идет без потерь. Кроме того, он успешно стартовал в Лиге чемпионов, в меньшинстве победив «Валенсию» (2:0).

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  • 21/09/2018

    • Ждем от «старой синьоры» уверенной игры, особенно это касается Криштиану Роналду, которому нужно реабилитироваться за красную карточку, полученную в Испании.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой -1,5 за 1.75.

    «Арсенал» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

    После двух поражений кряду от английских грандов «Арсенал» начинает понемногу приходить в себя и привыкать к требованиям Унаи Эмери.

    За последнее время «канониры» обыграли «Вест Хэм» (3:1), «Кардифф» (3:2) и «Ньюкасл» (2:1), а также расправились с «Ворсклой» (4:2) полурезервным составом в Лиге Европы.

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  • 14/09/2018

    • «Эвертон» может похвастаться разве что победой над «Саутгемптоном» (2:1), которая случилась больше месяца назад. На прошлой неделе «ириски» даже на своем поле умудрились проиграть кризисному «Вест Хэму» (1:3).

    Учитывая все это, считаем, что «Арсеналу» удастся продлить победную серию и улучшить свое положение в турнирной таблице.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.47.

    Общий коэффициент — 4.37. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ренн — ПСЖ
  • Сегодня в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Сегодня в 16:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Сегодня в 17:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Сегодня в 19:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Ювентус
  • Сегодня в 21:45
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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.37.
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