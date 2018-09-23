Прогнозы и ставки на футбол 23 сентября

ЦСКА — «Спартак»

Футбол. Чемпионат России. 8-й тур

«Спартак» находится чуть выше ЦСКА в турнирной таблице российской Премьер-лиги, но уже сегодня все может измениться.

Именно «армейцы» считаются фаворитами дерби, поскольку в последних матчах играют неплохо. С 5 августа они не проигрывают, а если и теряют очки, то только в гостях.

К слову, ранее на этой неделе «красно-синие» гостили у чешской «Виктории», которой уступали 0:2, но нашли в себе силы отыграться и заработали первый балл в Лиге чемпионов.

У «Спартака» дела идут значительно хуже. В предыдущем туре он проиграл «Ахмату» (1:2), а перед этим разошелся миром с «Зенитом» (0:0). Можно также вспомнить недавнее поражение от «Рапида» (0:2) в Лиге Европы.

В чемпионате России «красно-белые» забили всего шесть мячей. Столько же точных ударов нанес только один форвард ЦСКА Федор Чалов. Перевод Глушакова и Ещенко в «молодежку» тоже не добавляет оптимизма подопечным Массимо Карреры.

Рассчитываем на напряженную игру, но все же ожидаем от хозяев положительного результата.

Ставка: победа ЦСКА с форой 0 за 1.70.

«Фрозиноне» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 5-й тур

Футболисты «Фрозиноне» никак не могут освоиться в элитном дивизионе. Такой вывод можно сделать по итогам четырех сыгранных туров, в которых подопечные Морено Лонго проиграли «Аталанте» (0:4), «Лацио» (0:1) и «Сампдории» (0:5), а также сыграли вничью с «Болоньей» (0:0).

На стартовом отрезке сезона «Фрозиноне» не забил ни одного мяча, пропустив сразу десять! И как с такой игрой он собирается противостоять лидеру и действующему чемпиону?

«Ювентус», возможно, не набрал оптимальную форму, но в национальном первенстве идет без потерь. Кроме того, он успешно стартовал в Лиге чемпионов, в меньшинстве победив «Валенсию» (2:0).

Ждем от «старой синьоры» уверенной игры, особенно это касается Криштиану Роналду, которому нужно реабилитироваться за красную карточку, полученную в Испании.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой -1,5 за 1.75.

«Арсенал» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

После двух поражений кряду от английских грандов «Арсенал» начинает понемногу приходить в себя и привыкать к требованиям Унаи Эмери.

За последнее время «канониры» обыграли «Вест Хэм» (3:1), «Кардифф» (3:2) и «Ньюкасл» (2:1), а также расправились с «Ворсклой» (4:2) полурезервным составом в Лиге Европы.

«Эвертон» может похвастаться разве что победой над «Саутгемптоном» (2:1), которая случилась больше месяца назад. На прошлой неделе «ириски» даже на своем поле умудрились проиграть кризисному «Вест Хэму» (1:3).

Учитывая все это, считаем, что «Арсеналу» удастся продлить победную серию и улучшить свое положение в турнирной таблице.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.47.

Общий коэффициент — 4.37. 0