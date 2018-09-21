Прогнозы и ставки на футбол 21 сентября

«Штутгарт» — «Фортуна»

Футбол. Чемпионат Германии. 4-й тур

«Штутгарт» начал текущий сезон с двух поражений и одной ничьей, чем, вероятно, не может быть доволен, тем более что впереди у него насыщенный и сложный календарь, при котором можно надолго завязнуть на дне турнирной таблицы.

Сразу стоит заметить, что без особых шансов «швабы» проиграли только «Баварии» (0:3). Против «Майнца» (0:1) они играли лучше, но пропустили в концовке встречи, а в гостях у «Фрайбурга» (3:3) не удержали победный счет, хотя дважды выходили вперед.

А вот «Фортуна», скорее всего, довольна своим стартом сезона. Да, она уступила «Аугсбургу» (1:2), но сыграла вничью с «Лейпцигом» (1:1) и обыграла «Хоффенхайм» (2:1).

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И все же, если смотреть исключительно на игру, то «Штутгарт» смотрится лучше. Учитывая фактор домашнего поля, отдадим преимущество хозяевам.

Ставка: победа «Штутгарта» за 1.73.

«Сассуоло» — «Эмполи»

Футбол. Чемпионат Италии. 5-й тур

Футболисты «Сассуоло» в нынешнем сезоне демонстрируют отличный уровень игры, позволяющий им держаться в верхней части турнирной таблицы.

На своем поле подопечные Роберто де Дзерби смогли обыграть «Интер» (1:0) и «Дженоа» (5:3), тогда как в гостях разошлись миром с «Кальяри» (2:2) и уступили «Ювентусу» (1:2).

В Турине, к слову, «Сассуоло» смотрелся достойно. Даже пропустив два мяча от Криштиану Роналду, команда не сдалась и нашла в себе силы сократить отставание до минимума.

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«Эмполи» подобными результатами похвастаться не может, поэтому находится в нижней части турнирной таблицы.

Исходя из вышесказанного, ждем от хозяев победы, но для подстраховки все же возьмем нулевую фору.

Ставка: победа «Сассуоло» с форой 0 за 1.62.

«Монако» — «Ним»

Футбол. Чемпионат Франции. 6-й тур

«Монако» в чемпионате Франции откровенно буксует. Свою единственную победу он одержал еще в первом туре, набрав с тех пор всего два очка.

Негативные эмоции остались и после недавнего поражения от «Атлетико» (1:2) на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Чтобы возвращать уверенность, нужно обязательно побеждать «Ним», хотя этот соперник не так прост, как может показаться на первый взгляд. Совсем недавно он достойно смотрелся на фоне «Пари Сен-Жермен» (2:4), а в предыдущем туре на равных соперничал с «Бордо» (3:3).

И все же мы верим в «Монако», который хоть и не набрал оптимальных кондиций, но имеет огромный потенциал. К слову, в заявку «монегасков» вернулся россиянин Александр Головин, у которого есть шанс помочь своей новой команде вернуться на победный путь.

Ставка: победа «Монако» за 1.70.

Общий коэффициент — 4.76. 0