Прогнозы и ставки на футбол 21 сентября

«Штутгарт» — «Фортуна»
Футбол. Чемпионат Германии. 4-й тур
«Штутгарт» начал текущий сезон с двух поражений и одной ничьей, чем, вероятно, не может быть доволен, тем более что впереди у него насыщенный и сложный календарь, при котором можно надолго завязнуть на дне турнирной таблицы.
Сразу стоит заметить, что без особых шансов «швабы» проиграли только «Баварии» (0:3). Против «Майнца» (0:1) они играли лучше, но пропустили в концовке встречи, а в гостях у «Фрайбурга» (3:3) не удержали победный счет, хотя дважды выходили вперед.
А вот «Фортуна», скорее всего, довольна своим стартом сезона. Да, она уступила «Аугсбургу» (1:2), но сыграла вничью с «Лейпцигом» (1:1) и обыграла «Хоффенхайм» (2:1).
И все же, если смотреть исключительно на игру, то «Штутгарт» смотрится лучше. Учитывая фактор домашнего поля, отдадим преимущество хозяевам.
Ставка: победа «Штутгарта» за 1.73.
«Сассуоло» — «Эмполи»
Футбол. Чемпионат Италии. 5-й тур
Футболисты «Сассуоло» в нынешнем сезоне демонстрируют отличный уровень игры, позволяющий им держаться в верхней части турнирной таблицы.
На своем поле подопечные Роберто де Дзерби смогли обыграть «Интер» (1:0) и «Дженоа» (5:3), тогда как в гостях разошлись миром с «Кальяри» (2:2) и уступили «Ювентусу» (1:2).
В Турине, к слову, «Сассуоло» смотрелся достойно. Даже пропустив два мяча от Криштиану Роналду, команда не сдалась и нашла в себе силы сократить отставание до минимума.
«Эмполи» подобными результатами похвастаться не может, поэтому находится в нижней части турнирной таблицы.
Исходя из вышесказанного, ждем от хозяев победы, но для подстраховки все же возьмем нулевую фору.
Ставка: победа «Сассуоло» с форой 0 за 1.62.
«Монако» — «Ним»
Футбол. Чемпионат Франции. 6-й тур
«Монако» в чемпионате Франции откровенно буксует. Свою единственную победу он одержал еще в первом туре, набрав с тех пор всего два очка.
Негативные эмоции остались и после недавнего поражения от «Атлетико» (1:2) на групповом этапе Лиги чемпионов.
Чтобы возвращать уверенность, нужно обязательно побеждать «Ним», хотя этот соперник не так прост, как может показаться на первый взгляд. Совсем недавно он достойно смотрелся на фоне «Пари Сен-Жермен» (2:4), а в предыдущем туре на равных соперничал с «Бордо» (3:3).
И все же мы верим в «Монако», который хоть и не набрал оптимальных кондиций, но имеет огромный потенциал. К слову, в заявку «монегасков» вернулся россиянин Александр Головин, у которого есть шанс помочь своей новой команде вернуться на победный путь.
Ставка: победа «Монако» за 1.70.
Общий коэффициент — 4.76. 0