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    «Динамо» Киев без проблем завоюет три очка

    «Динамо» Киев — «Верес». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, чемпионат Украины, 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Верес»
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    Андрей Ярмоленко
    1 мая в перенесенном матче 5-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» дома сыграет против «Вереса» из Ровно. Начало встречи — в 15:30 по мск. «Динамо» Киев — «Верес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 01 Мая 2024 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 15:30 Верес Верес
  • Ровно
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    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: Столичная команда разместилась на второй позиции в таблице с 57 баллами. От лидирующего «Шахтера» она отстает на четыре пункта.

    «Динамо» за всю дистанцию отпраздновало 18 викторий, три раза сыграло вничью и потерпело четыре фиаско, разница мячей — 59:25.

    Последние матчи: На прошедших выходных «сине-белые» на выезде переиграли ближайшего преследователя «Днепр-1» со счетом 2:1, а туром ранее они на своей территории разгромили «Полесье» из Житомира, выиграв со счетом 3:0.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

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    Состояние команды: Киевляне после зимнего перерыва провели 11 встреч чемпионата и ни разу не проиграли в них. За это время они отпраздновали девять викторий и два поединка свели вничью. Причем в половине случаев «динамовцы» смогли сохранить свои ворота на замке.

    «Верес»

    Турнирное положение: Коллектив из города Ровно сейчас с 20 баллами идет в зоне стыков. прямой вылет он опережает лишь на балл, а от безопасной позиции отстает на шесть пунктов.

    «Верес» выиграл всего четыре поединка из 25 проведенных, восемь встреч свел вничью и потерпел 13 фиаско, разница мячей составляет 23:38.

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    • Последние матчи: К данному поединку коллектив подходит после гостевого поражения от львовского «Руха» со счетом 1:3. До этого же он расписал домашнюю мировую против «Днепр-1», сыграв со счетом 1:1.

    Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

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    Состояние команды: Во второй половине чемпионата «Верес» успел провести девять встреч и победил в двух из них. Еще два матча он завершил вничью и потерпел пять поражений. Отметим, что в четырех из пяти случаев команда уходила с поля без забитых мячей, а свои ворота на замке смогла сохранить лишь в двух случаях.

    Статистика для ставок

    • «Динамовцы» в чемпионате неизменно отличались в 15 предыдущих играх

    • «Верес» не пропустил лишь раз за пять минувших встреч

    • «Динамо» выиграло у «Вереса» в шести из семи последних очных игр при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Динамо» букмекеры дают коэффициент 1.20. Ничья оценена в 7.50, а победа «Вереса» оценена в 15.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.41 соответственно.

    Прогноз: Во второй части чемпионата киевляне набрали отличный ход и не должны иметь проблем с одним из аутсайдером лиги. В общем, ставим здесь на викторию столичного клуба с форой -2.

    Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 1.99.

    Прогноз: И также здесь еще ставим на то, что поединок получится результативным, ведь столичная команда забивает немало, а своему предстоящему противнику, как правило, проводит 3-4 гола за игру.

    Ставка: ТБ 3,0 за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Верес» с коэффициентом 1.99. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» Киев без проблем завоюет три очка
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