«Шанхай Шеньхуа» на своем поле примет «Цанчжоу» в 9-м туре китайской Суперлиги. Матч состоится 1 мая и начнется в 15:00 по мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Цанчжоу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Чемпион Китая 1995 года сейчас лидирует в этом первенстве Суперлиги, имея 20 баллов в активе и на два балла опережает вторую строку.

«Шанхай Шеньхуа» выиграл шесть встреч из восьми проведенных и дважды сыграл вничью, забил 17 голов при всего четырех пропущенных.

Последние матчи: В минувшем туре первенства «синие дьяволы» в матче дерби расписали мировую с «Шанхай Порт» 1:1, а игровым днем ранее они на выезде смогли переиграть команду из второй половины таблицы «Наньтун Чжиюнь» 2:0.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» в новом сезоне еще не знал горечи поражений. Начал он с победы в Суперкубке Китая, а продолжил 8-матчевой беспроигрышной серией в чемпионате, где шесть раз победил. Причем команда неизменно забивала в каждом матче и в пяти случаях сохранила свои ворота на замке.

«Цанчжоу»

Турнирное положение: Команда из провинции Хэбэй с 13 набранными очками разместилась сейчас на шестой строке в таблице и на три пункта отстает от третьей.

«Цанчжоу» выиграл четыре поединка из восьми проведенных, трижды уступил и расписал один мировой исход, разница мячей — 14:15.

Последние матчи: В двух своих предыдущих матчах чемпионата «Юнчан Хиллс» потерпели два фиаско, поочередно уступив дома со счетом 2:3 «Хэнань Суншань Лунмэнь» и на выезде 1:4 «Шаньдун Тайшань». Перед этим же они выиграли три поединка кряду.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Цанчжоу» уступил в своих двух минувших играх первенства. Однако перед этим коллектив не знал горечи поражений на протяжении пяти матчей подряд. За это время он добился четырех викторий и расписал одну мировую. Всего же в новом чемпионате команда не смогла забить лишь в одной встрече из восьми проведенных.

Статистика для ставок

«Шанхай Шеньхуа» дома в данном чемпионате выиграл две игры из трех при одной ничьей

«Цанчжоу» пока в гостях соблюдает полный паритет по разу, выиграв, проиграв и расписав мировую

«Шанхай Шеньхуа» выиграл у «Цанчжоу» в пяти последних очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шанхай Шеньхуа» — 1.30, победа «Цанчжоу» — 10.70, ничья — 5.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.37 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии ставим на викторию «Шанхай Шеньхуа», ведь он так удачно играет против предстоящего противника.

Рекомендуемая ставка: победа «Шанхай Шеньхуа» с форой (-1,5) за 2.07.

Прогноз: И также здесь поставим на верховой исход, так как обе команды без результативных действий с поля почти никогда не уходят.

Ставка: ТБ 3,0 за 1.88.