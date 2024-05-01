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    «Шанхай Шеньхуа» вновь будет сильнее «Цанчжоу»

    «Шанхай Шеньхуа» — «Цанчжоу». Ставка (к.1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Цанчжоу»
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    «Шанхай Шеньхуа»
    «Шанхай Шеньхуа» на своем поле примет «Цанчжоу» в 9-м туре китайской Суперлиги. Матч состоится 1 мая и начнется в 15:00 по мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Цанчжоу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 01 Мая 2024 года
    Шанхай Шэньхуа
  • Шанхай
    •  Шанхай Шэньхуа 15:00 Цанчжоу Майти Лайонс Цанчжоу Майти Лайонс
  • Китай. Суперлига
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    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: Чемпион Китая 1995 года сейчас лидирует в этом первенстве Суперлиги, имея 20 баллов в активе и на два балла опережает вторую строку.

    «Шанхай Шеньхуа» выиграл шесть встреч из восьми проведенных и дважды сыграл вничью, забил 17 голов при всего четырех пропущенных.

    Последние матчи: В минувшем туре первенства «синие дьяволы» в матче дерби расписали мировую с «Шанхай Порт» 1:1, а игровым днем ранее они на выезде смогли переиграть команду из второй половины таблицы «Наньтун Чжиюнь» 2:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» в новом сезоне еще не знал горечи поражений. Начал он с победы в Суперкубке Китая, а продолжил 8-матчевой беспроигрышной серией в чемпионате, где шесть раз победил. Причем команда неизменно забивала в каждом матче и в пяти случаях сохранила свои ворота на замке.

    «Цанчжоу»

    Турнирное положение: Команда из провинции Хэбэй с 13 набранными очками разместилась сейчас на шестой строке в таблице и на три пункта отстает от третьей.

    «Цанчжоу» выиграл четыре поединка из восьми проведенных, трижды уступил и расписал один мировой исход, разница мячей — 14:15.

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    • Последние матчи: В двух своих предыдущих матчах чемпионата «Юнчан Хиллс» потерпели два фиаско, поочередно уступив дома со счетом 2:3 «Хэнань Суншань Лунмэнь» и на выезде 1:4 «Шаньдун Тайшань». Перед этим же они выиграли три поединка кряду.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Цанчжоу» уступил в своих двух минувших играх первенства. Однако перед этим коллектив не знал горечи поражений на протяжении пяти матчей подряд. За это время он добился четырех викторий и расписал одну мировую. Всего же в новом чемпионате команда не смогла забить лишь в одной встрече из восьми проведенных.

    Статистика для ставок

    • «Шанхай Шеньхуа» дома в данном чемпионате выиграл две игры из трех при одной ничьей

    • «Цанчжоу» пока в гостях соблюдает полный паритет по разу, выиграв, проиграв и расписав мировую

    • «Шанхай Шеньхуа» выиграл у «Цанчжоу» в пяти последних очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шанхай Шеньхуа» — 1.30, победа «Цанчжоу» — 10.70, ничья — 5.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.37 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии ставим на викторию «Шанхай Шеньхуа», ведь он так удачно играет против предстоящего противника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Шанхай Шеньхуа» с форой (-1,5) за 2.07.

    Прогноз: И также здесь поставим на верховой исход, так как обе команды без результативных действий с поля почти никогда не уходят.

    Ставка: ТБ 3,0 за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Цанчжоу» с коэффициентом 1.79. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. «Шанхай Шеньхуа» вновь будет сильнее «Цанчжоу»
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