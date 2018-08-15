Прогнозы и ставки на теннис и футбол 15 августа

Новак Джокович — Адриан Маннарино

Теннис. Цинциннати. 2-й круг

Серб Новак Джокович после триумфального Уимблдона-2018 пока никак не может прийти в себя.

На хардовом турнире в Торонто он выступил ниже своих возможностей, проиграв в третьем круге греку Стефаносу Циципасу (3:6, 7:6, 3:6).

Уже в Цинциннати он стартовал с победы над американцем Стивом Джонсоном (6:4, 7:6), но вышла она не слишком убедительной.

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Что касается Маннарино, то в Торонто он сразу же проиграл американцу Сэму Куэрри (2:6, 5:7), а в Цинциннати в первом круге одолел итальянца Марко Чеккинато (6:7, 6:2, 7:6).

Очевидно, что даже пребывающий не в лучшей форме Джокович обязан проходить француза. Однако мы ждем от Маннарино сопротивления, поэтому попробуем взять верховой тотал.

Ставка: тотал геймов больше 18,5 за 1,68.

Кевин Андерсон — Жереми Шарди

Теннис. Цинциннати. 2-й круг

Южноафриканец Кевин Андерсон набрал просто замечательную форму. В прошлом месяце он добрался до финала Уимблдона, выбив самого Роджера Федерера, а уже в августе дошел до полуфинала в Торонто, уступив только греку Стефаносу Циципасу (7:6, 4:6, 6:7).

Если говорить о Жереми Шарди, то он играет слишком нестабильно. В первом круге Цинциннати он уверенно прошел испанца Фернандо Вердаско (6:1, 6:2), но ранее в Торонто сразу же проиграл Денису Шаповалову из Канады (1:6, 4:6), а в Вашингтоне не оказал достойного сопротивления румыну Мариушу Копилу (4:6, 4:6).

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Уровень Андерсона и Шарди сейчас несопоставим, поэтому мы не сомневаемся в проходе южноафриканца. Поставим на него с небольшой форой.

Ставка: победа Андерсона с форой по геймам -2,5 за 1,64.

«Реал» — «Атлетико»

Футбол. Суперкубок УЕФА

Первое мадридское дерби нового сезона состоится не в Испании, а в Таллине, где «Реал» и «Атлетико» поборются за Суперкубок УЕФА.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, притом в этом турнире он остается сильнейшим на протяжении трех сезонов кряду.

Впрочем, многие сомневаются, что мадридцам удастся подтвердить статус сильнейшей команды Европы, поскольку в межсезонье пост главного тренера покинул Зинедин Зидан, а вслед за ним ушел и лучший бомбардир «сливочных» Криштиану Роналду.

И все же межсезонные матчи показали, что «Реал» пребывает в неплохой форме, чему могут свидетельствовать победы над «Миланом» (3:1), «Ромой» (2:1) и «Ювентусом» (3:1).

А вот «матрасники» смотрелись слабее, ведь проиграли «Интеру» (0:1) и «Пари Сен-Жермен» (2:3), а у «Арсенала» выиграли лишь по пенальти (1:1, 3:1 — по пенальти).

Безусловно, мы ждем напряженной борьбы, но больше верим в «Реал», поэтому наш прогноз — победа команды Хулена Лопетеги с нулевой форой.

Ставка: победа «Реала» с форой 0 за 1,72.

Общий коэффициент — 4,73. 0