Прогнозы и ставки на футбол 13 августа

«Уфа» — «Краснодар»
Футбол. Чемпионат России. Третий тур
Уфимцы в новом сезоне не знали пока горечи поражений. Первые три поединка «Уфа» свела вничью. В Лиге Европы со словенским «Домжале» (0:0 и 1:1) и в стартовом туре РПЛ с московским «Локомотивом» (0:0).
Во втором игровом дне российского первенства подопечные Сергея Томарова на своем поле разгромили махачкалинский «Анжи» со счетом 3:0. А в третьем раунде отбора ЛЕ переиграли люксембургский «Прогрес» — 2:1.
И таким образом, беспроигрышная серия Башкортостанской команды насчитывает уже 10 матчей в официальных играх.
«Быки» провели только две официальные встречи в новом сезоне. В стартовом туре российской Премьер-лиги они проиграли в Казане «Рубину» со счетом 1:2. А в следующем матче чемпионата «Краснодар» смог по-волевому обыграть «Урал» в гостях.
Уступая в счете после первого тайма, краснодарцы не только смогли сравнять результат во второй половине игры, но и вырвали победу за несколько минут до конца поединка (2:1).
«Уфа» на своем поле очень редко проигрывает. И как мы считаем, в предстоящем поединке должна отобрать очки у «Краснодара», который будет проводить первый матч без своего лидера — Федора Смолова.
Ставка: 1Х за 1,66.
«Рубин» — «Зенит»
Футбол. Чемпионат России. Третий тур
Казанцы стартовали в сезоне-2018/19 с победы. На своем поле «Рубин» одолел «Краснодар» со счетом 2:1, дубль оформил иранский форвард Сердар Азмун.
Во втором туре команда Курбана Бердыева сыграла в гостях вничью с московским «Динамо» — 1:1, уступая после первой половины игры. В официальных играх «рубиновые» не проигрывают уже девять матчей кряду (три победы и шесть ничьих).
«Зенит» оба своих поединка в РПЛ выиграл. В первом туре подопечные Сергея Семака одолели дебютанта лиги — красноярский «Енисей» со счетом 2:0.
А следующей встрече российского первенства они нанесли минимальное поражение тульскому «Арсеналу» на своем поле — 1:0.
Также «сине-бело-голубые» успели провести один поединок в Лиге Европы, где были разгромлены в первом поединке минским «Динамо» со счетом 0:4.
По всей видимости, команда из Санкт-Петербурга очень серьезно настроена на победу в чемпионате, и поэтому пожертвовала Лигой Европы. Скорее всего, «Зенит» пополнит свой очковый багаж в этом матче.
Ставка: Х2 за 1,33.
Общий коэффициент — 2,20. 0