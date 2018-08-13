Прогнозы и ставки на футбол 13 августа

«Уфа» — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России. Третий тур

Уфимцы в новом сезоне не знали пока горечи поражений. Первые три поединка «Уфа» свела вничью. В Лиге Европы со словенским «Домжале» (0:0 и 1:1) и в стартовом туре РПЛ с московским «Локомотивом» (0:0).

Во втором игровом дне российского первенства подопечные Сергея Томарова на своем поле разгромили махачкалинский «Анжи» со счетом 3:0. А в третьем раунде отбора ЛЕ переиграли люксембургский «Прогрес» — 2:1.

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И таким образом, беспроигрышная серия Башкортостанской команды насчитывает уже 10 матчей в официальных играх.

«Быки» провели только две официальные встречи в новом сезоне. В стартовом туре российской Премьер-лиги они проиграли в Казане «Рубину» со счетом 1:2. А в следующем матче чемпионата «Краснодар» смог по-волевому обыграть «Урал» в гостях.

Уступая в счете после первого тайма, краснодарцы не только смогли сравнять результат во второй половине игры, но и вырвали победу за несколько минут до конца поединка (2:1).

«Уфа» на своем поле очень редко проигрывает. И как мы считаем, в предстоящем поединке должна отобрать очки у «Краснодара», который будет проводить первый матч без своего лидера — Федора Смолова.

Ставка: 1Х за 1,66.

«Рубин» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. Третий тур

Казанцы стартовали в сезоне-2018/19 с победы. На своем поле «Рубин» одолел «Краснодар» со счетом 2:1, дубль оформил иранский форвард Сердар Азмун.

Во втором туре команда Курбана Бердыева сыграла в гостях вничью с московским «Динамо» — 1:1, уступая после первой половины игры. В официальных играх «рубиновые» не проигрывают уже девять матчей кряду (три победы и шесть ничьих).

«Зенит» оба своих поединка в РПЛ выиграл. В первом туре подопечные Сергея Семака одолели дебютанта лиги — красноярский «Енисей» со счетом 2:0.

А следующей встрече российского первенства они нанесли минимальное поражение тульскому «Арсеналу» на своем поле — 1:0.

Также «сине-бело-голубые» успели провести один поединок в Лиге Европы, где были разгромлены в первом поединке минским «Динамо» со счетом 0:4.

По всей видимости, команда из Санкт-Петербурга очень серьезно настроена на победу в чемпионате, и поэтому пожертвовала Лигой Европы. Скорее всего, «Зенит» пополнит свой очковый багаж в этом матче.

Ставка: Х2 за 1,33.

Общий коэффициент — 2,20. 0