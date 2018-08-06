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    Экспресс дня. Постеврокубковая «Уфа» и новое начало «Астон Виллы»

    Прогноз и ставки на футбол и теннис 6 августа

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол и теннис 6 августа
    «Уфа» ведет борьбу на двух фронтах
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    «Уфа» — «Анжи»

    РПЛ. Второй тур

    Футболисты «Уфы» начали текущий сезон Премьер-лиги довольно успешно, ведь смогли набрать очко, сыграв вничью с «Локомотивом» (0:0). При этом Сильвестр Игбун мог принести победу подопечным Сергея Томарова, но не реализовал пенальти.

    Также «Уфа» успела стартовать в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде башкирская команда встречалась со словенским «Домжале». На своем поле уфимцы сыграли вничью без голов (0:0), а вот в гостях некоторое время проигрывали, но все же смогли отыграться (1:1), благодаря чему прошли в следующий раунд.

    Махачкалинский «Анжи», как известно, лишь чудом сохранил прописку в Премьер-лиге. По итогам минувшего сезона он вылетел в ФНЛ, но расформирование «Амкара» позволило ему остаться в элите.

    Впрочем, даже такой позитивный сценарий пока не слишком радует болельщиков, ведь их любимая команда испытывает серьезные финансовые трудности и находится на грани исчезновения. При всех этих неприятностях «орлы» в стартовом туре чемпионата России умудрились на выезде обыграть «Урал» (1:0) благодаря голу Паула Антона.

    Махачкалинцы могут удивить, поэтому предсказывать результат все-таки не стоит. Можно с уверенностью говорить лишь о том, что голов много ждать не стоит.

    Ставка: тотал меньше 2 голов за 1,97.

    «Халл Сити» — «Астон Вилла»

    Чемпионшип. Первый тур

    Команды завершают этим поединком стартовый тур во втором по престижности дивизионе чемпионата Англии.

    «Халл» под руководством Найджела Эдкинса демонстрирует довольно нестабильную игру. Сложно сказать, как будет выглядеть коллектив на старте нового сезона. В межсезонье «тигры» обыграли «Маритиму» (2:1), свели вничью поединки с «Ньюкаслом» (2:2) и «Бернли» (1:1), а также уступили «Браге» (1:4) и «Рочдейлу» (0:1).

    «Астон Вилла» была близка к возвращению в АПЛ, но в финале плей-офф «вилланам» не удалось пройти «Фулхэм». Теперь подопечные Стива Брюса все наачинают сначала. В межсезонье подопечные Брюса обыграли Телфорд« — 3:0, "Уолсолл" — 4:1, "Бертон" — 4:0 и дрезденское "Динамо" — 2:1. В поединке с "Вест Хэмом" было зафиксировано поражение — 1:3.

    "Халл" обыграл "Астон Виллу" только в одной из пяти последних очных встреч. На этот раз "вилланы" тоже будут фаворитами.

    Ставка: победа "Астон Виллы" с форой 0 за 1,80.

    Брэдли Клан — Давид Феррер

    Турнир АТР в Торонто. Первый круг

    Клан является 116-й ракеткой мира, а в Канаде американцу удалось пройти в квалификации Бернарда Томича (7:5, 3:0) и Мирзу Башича (6:1, 7:6). Брэдли классно подает и умеет мощно пробить с форхенда, а проблемы у него начинаются, когда соперник надежно играет в обороне. Сейчас Клану надо преодолеть два раунда основной сетки, чтобы попасть в основу US Open.

    Феррер переживает не лучшие времена. Испанец выиграл всего три поединка из последних десяти. Даже на грунте, где он давно признан мастером, практически ничего не получается. Свой последний матч испанец провел на турнире в Гамбурге, где проиграл Рудольфу Моллекеру (5:7,7:5,3:6). Скорее всего, причина кроется в возрасте. Феррер заметно потерял в скорости, поэтому в защите действовать 69-й ракетке планеты становится все сложнее.

    В нынешнем сезоне в 13 матчах на харде Феррер добыл шесть побед, а его соперник выиграл восемь из десяти игр на этом покрытии. Считаем американца явным фаворитом, у него есть все для победы над испанцем.

    Ставка: победа Клана за 1,79.

    Общий коэффициент — 6,34. 0

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