В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 21 февраля пройдет матч «Порту» — «Арсенал». Начало — 23:00 (мск). «Порту» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Порту» находится лишь на 3 месте в чемпионате Португалии.

При этом оборона команды во главе с опытнейшим Пепе выглядит монолитно. В 22 матчах своего чемпионата она дала результативный сбой лишь 16 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. «Порту» уверенно переиграл «Эштрелу» (2:0).

Вообще, «драконы» частенько теряют очки на ровном месте. А вот в Лиге чемпионов команда явно будет сконцентрирована максимально.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 12 мячей. А вот в свои ворота «Порту» пропустил четырежды.

Не сыграют: Иван Маркано, Зайду — травмированы.

Состояние команды: «Порту» сейчас проводит довольно посредственный игровой цикл. «Драконы» нестабильны, да и резервов для усиления игры немного.

Совсем недавно «драконы» откровенно опростоволосились. Команда умудрилась проиграть скромной «Ароке» (2:3).

Стоит отметить, что «Порту» традиционно сложно противостоит «Арсеналу». В 4 очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» в нынешнем сезоне привычно борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 2 месте в турнирной таблице АПЛ.

Команда забила 58 мячей, пропустив в свои ворота 22.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «канониров» 5 побед, да и с атакой полный ажур!

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Арсенал» выглядит достаточно мощно. Команда Микеля Артеты сейчас сносит одного оппонента за другим.

В своем последнем поединке команда добыла яркую победу. Лондонцы поставили на колени «Бернли», отправив в ворота соперника 5 безответных мячей.

В двух своих последних поединках «канониры» наколотили 11 мячей. Да и серия из 5 побед к ряду явно дополнительным мотивирует лондонцев.

И уж совсем очевидно, что гости явно не будут отсиживаться в тылах. Между тем, команда Артеты пока не демонстрирует стабильной монолитности.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл в 5 своих последних матчах

В 5 своих последних матчах «Арсенал» забил 21 мяч

Последняя очная встреча принесла успех «канонирам» (5:0)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.84, а победа гостей — в скромные 5.50.

Коэффициенты матча Порту — Арсенал Лондон 1X2Новым игрокам 5.603.751.70Бонус$9500

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.07 и 1.88.

Прогноз: «Канониры» могут недооценить соперника, который, ко всему прочему, весьма ершист.

«Драконы» способны выдать отдельный яркий поединок, к тому же имеют в своем составе квалифицированных исполнителей.

Ставка: Победа «Порту» за 5.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 4 мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 6.14.

Еще есть сбалансированный прогноз на матч «Порту» — «Арсенал» с коэффициентом 2.00.