Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» форвард отметился дублем и отдал результативную передачу.
Второй звездой дня стал форвард «Виннипега» Габриэль Виларди. В игре с «Миннесотой Уайлд» (6:3) нападающий оформил дубль и отдал голевой пас.
Третьей звездой дня признан канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Райан Джохансен, который во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (3:1) забил два гола.
Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате НХЛ 41 (16+25) очко в 51 матче.