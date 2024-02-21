Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

В НХЛ определили тройку звезд игрового дня. Российский нападающий «Вашингтона»признан первой звездой игрового дня.

В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» форвард отметился дублем и отдал результативную передачу.

Второй звездой дня стал форвард «Виннипега» Габриэль Виларди. В игре с «Миннесотой Уайлд» (6:3) нападающий оформил дубль и отдал голевой пас.

Третьей звездой дня признан канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Райан Джохансен, который во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (3:1) забил два гола.

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате НХЛ 41 (16+25) очко в 51 матче.