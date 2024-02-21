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    • Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
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    Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    В НХЛ определили тройку звезд игрового дня. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» форвард отметился дублем и отдал результативную передачу.

    Второй звездой дня стал форвард «Виннипега» Габриэль Виларди. В игре с «Миннесотой Уайлд» (6:3) нападающий оформил дубль и отдал голевой пас.

    Третьей звездой дня признан канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Райан Джохансен, который во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (3:1) забил два гола.

    Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате НХЛ 41 (16+25) очко в 51 матче.

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