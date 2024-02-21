Россиянин Карен Хачанов сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 13:00 мск. Марожан — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марожан

Фабиан в первом раунде выиграл у чеха Вита Копршивы — 7:5, 7:6. Оба ужасно играли на своей подаче, но венгр в итоге чуть действовал в ключевых моментах.

Марожан выиграл первый матч с середины января. На Открытом чемпионате Австралии, прежде чем проиграть в третьем круге Тейлору Фрицу, он остановил Марина Чилича и Франсиско Серундоло.

В начале февраля Марожан проиграл немцу Доминику Кепферу в рамках Кубка Дэвиса, а потом уступил соотечественнику Мартону Фучовичу на старте турнира в Роттердаме.

Австралийский мэйджор пока что остается единственным турниром в этом году, на котором Фабиан выиграл два матча подряд.

Хачанов

Карен на прошлой неделе не играл, а в начале февраля ему удалось дойти до полуфинала в Марселе.

На турнире в главном городе Прованса россиянин одержал классные победы над Роберто Баутистой-Агутом и Чжичжэнем Чжаном, после чего уступил в очень напряженном матче Григору Димитрову. Болгарин вырвал победу на решающем тай-брейке.

Перед этим Хачанов добрался до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне его остановил будущий чемпион Янник Синнер.

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Судя по предыдущим матчам, Хачанова больше не беспокоит прошлогодняя травма. В Марселе можно было заметить, что он снова находится в оптимальной форме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 3.14, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: Карен, скорее всего, обыграет венгра благодаря мощной подаче и размашистому форхэнду. Вполне вероятно, что россиянину хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 1.92.