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    Сможет ли Свентек взять реванш у Свитолиной?

    Свентек — Свитолина. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Дубае 21 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Свитолина
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против украинки Элины Свитолиной в третьем раунде турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 18:00 мск. Свентек — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Женщины 21 Февраля 2024 года

    Свентек

    Ига начала неделю с победы над Слоан Стивенс — 6:4, 6:4. Вопреки ожиданиям, матч получился не самым простым, несмотря на то, что здесь было только два сета.

    В первом сете американка трижды вела с брейком, но в итоге все равно отдала партию, в которой обе теннисистки ужасно играли на своей подаче.

    Во втором сете Свентек играла значительно лучше, не отдав на подаче ни гейма, хотя у соперницы было несколько хороших шансов создать интригу.

    Все прогнозы на теннис

    Свентек не показала свой лучший теннис, но надо учитывать, что за несколько дней до этого она выиграла крупный турнир в Дохе. Первый матч после таких событий никогда не бывает простым.

    Свитолина

    Элина проводит первый турнир после Открытого чемпионата Австралии, на котором она получила повреждение спины.

    В Мельбурне украинка не смогла доиграть матч третьего круга против чешки Линды Носковой. Вскоре она сообщила, что пропустит несколько ближайших турниров.

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    • Возвращение получилось довольно эффектным, Свитолина уверенно прошла два предыдущих раунда.

    В первом матче бывшая третья ракетка мира обыграла соотечественницу Ангелину Калинину, а потом спокойно разобралась с немкой Татьяной Марией. В обоих случаях Свитолиной хватило двух сетов.

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    Лучшим результатом Элины в новом сезоне пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

    Свитолина дважды выигрывала турнир в Дубае — в сезонах-2017 и 2018. В то время она входила в топ-5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.11, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 6.65.

    Прогноз: Игу ждет еще один нервный матч. Скорее всего, она обыграет украинку, но сопротивление будет таким же, как и в матчах против Арины Соболенко и Елены Рыбакиной. Достаточно вспомнить прошлый сезон: Свентек проиграла Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона. На харде польская теннисистка возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 18,5 за 2.16.

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    Свентек — Свитолина: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Свентек взять реванш у Свитолиной?
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