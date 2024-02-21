Свентек
Ига начала неделю с победы над Слоан Стивенс — 6:4, 6:4. Вопреки ожиданиям, матч получился не самым простым, несмотря на то, что здесь было только два сета.
В первом сете американка трижды вела с брейком, но в итоге все равно отдала партию, в которой обе теннисистки ужасно играли на своей подаче.
Во втором сете Свентек играла значительно лучше, не отдав на подаче ни гейма, хотя у соперницы было несколько хороших шансов создать интригу.
Свентек не показала свой лучший теннис, но надо учитывать, что за несколько дней до этого она выиграла крупный турнир в Дохе. Первый матч после таких событий никогда не бывает простым.
Свитолина
Элина проводит первый турнир после Открытого чемпионата Австралии, на котором она получила повреждение спины.
В Мельбурне украинка не смогла доиграть матч третьего круга против чешки Линды Носковой. Вскоре она сообщила, что пропустит несколько ближайших турниров.
Возвращение получилось довольно эффектным, Свитолина уверенно прошла два предыдущих раунда.
В первом матче бывшая третья ракетка мира обыграла соотечественницу Ангелину Калинину, а потом спокойно разобралась с немкой Татьяной Марией. В обоих случаях Свитолиной хватило двух сетов.
Лучшим результатом Элины в новом сезоне пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.
Свитолина дважды выигрывала турнир в Дубае — в сезонах-2017 и 2018. В то время она входила в топ-5.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.11, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 6.65.
Прогноз: Игу ждет еще один нервный матч. Скорее всего, она обыграет украинку, но сопротивление будет таким же, как и в матчах против Арины Соболенко и Елены Рыбакиной. Достаточно вспомнить прошлый сезон: Свентек проиграла Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона. На харде польская теннисистка возьмет реванш.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 18,5 за 2.16.