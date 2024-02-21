Полька Ига Свентек сыграет против украинки Элины Свитолиной в третьем раунде турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 18:00 мск. Свентек — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

Ига начала неделю с победы над Слоан Стивенс — 6:4, 6:4. Вопреки ожиданиям, матч получился не самым простым, несмотря на то, что здесь было только два сета.

В первом сете американка трижды вела с брейком, но в итоге все равно отдала партию, в которой обе теннисистки ужасно играли на своей подаче.

Во втором сете Свентек играла значительно лучше, не отдав на подаче ни гейма, хотя у соперницы было несколько хороших шансов создать интригу.

Все прогнозы на теннис

Свентек не показала свой лучший теннис, но надо учитывать, что за несколько дней до этого она выиграла крупный турнир в Дохе. Первый матч после таких событий никогда не бывает простым.

Свитолина

Элина проводит первый турнир после Открытого чемпионата Австралии, на котором она получила повреждение спины.

В Мельбурне украинка не смогла доиграть матч третьего круга против чешки Линды Носковой. Вскоре она сообщила, что пропустит несколько ближайших турниров.

Возвращение получилось довольно эффектным, Свитолина уверенно прошла два предыдущих раунда.

В первом матче бывшая третья ракетка мира обыграла соотечественницу Ангелину Калинину, а потом спокойно разобралась с немкой Татьяной Марией. В обоих случаях Свитолиной хватило двух сетов.

Лучшим результатом Элины в новом сезоне пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

Свитолина дважды выигрывала турнир в Дубае — в сезонах-2017 и 2018. В то время она входила в топ-5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.11, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 6.65.

Прогноз: Игу ждет еще один нервный матч. Скорее всего, она обыграет украинку, но сопротивление будет таким же, как и в матчах против Арины Соболенко и Елены Рыбакиной. Достаточно вспомнить прошлый сезон: Свентек проиграла Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона. На харде польская теннисистка возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 18,5 за 2.16.