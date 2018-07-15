Прогнозы и ставки на футбол и теннис 15 июля

Франция — Хорватия

Футбол. ЧМ-2018. Финал

Оригинальничать не будем — победит Франция. Причин — масса. «Трехцветные» просто не могут проиграть второй суперфинал подряд. И вот почему. Во-первых, Дидье Дешам нашел оптимальную схему — 4-2-3-1 подходит этой сборной чуть ли не идеально и раскрывает все их сильнейшие стороны. Взять того же Канте, который способен «сожрать» любого соперника. Рядом с таким монстром даже лень Поля Погба не сильно мешает французам — Н'Голо подчищает за собой и за соседом. Во-вторых, это невероятно прагматичная команда. По сравнению с Евро-2016 все атакующие показатели Франции упали, зато у своих ворот команда Дешама стала надежнее.

Ну и самое главное — соперник по финалу ЧМ удобнее, чем на Евро. Португалия-2016 сама отдавал мяч соперникам. А сегодня это будет делать Франция.

Ах, да. Еще у Франции есть Килиан Мбаппе, чья скорость, как заметил Рио Фердинанд — это незаконно. Вы же в курсе, что Мбаппе на этом ЧМ шел в обводку даже чаще Эдена Азара? Представьте, что он сделает с резервным левым защитником «шашечных» Йосипом Пиваричем!

Ставка: победа сборной Франции за 1,92.

Кевин Андерсон — Новак Джокович

Теннис. Уимблдон. Финал

Первый полуфинал Уимблдона между американцем Джоном Изнером и Кевином Андерсоном из ЮАР растянулся на 6 часов 36 минут. Это — второй по продолжительности поединок в истории турниров «Большого шлема» после знаменитого матча Изнера с французом Николя Маю, который в 2010 году игрался три дня, продолжался 11 часов 5 минут и завершился со счетом 70:68 в пятом сете.

На этот раз все закончилось чуть быстрее — 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24. Андерсон — один из лучших на Уимблдоне (наряду с Изнером, кстати) по всем показателям подачи — количество эйсов, скорость полета мяча, процент выигрыша. Словом, когда этот парень подает в свою силу, что-то на травяном покрытии сделать практически невозможно. Не верите? Спросите у Роджера Федерера. В полуфинале Андерсон привычно здорово подавал (71% попадания первым мячом и 84% — реализация) и практически не ошибался (21 невынужденная ошибка против 59 у Изнера). Этого было достаточно для победы в 1/2, но...

В финале этого будет мало. Все-таки Новак Джокович на приеме — это далеко не Изнер, и подарков сопернику он делать не станет. Плюс ко всему, Андерсон вряд ли сможет удерживать свежесть на протяжении очередных четырех часов, а победить Джоковича за меньший срок ему не удастся. Усталость Новака? Друзья, если он перебегал Надаля (6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8), то почему не сделает этого с соперником попроще?

Да, Андерсон, скорее всего, сможет взять сет и определенно точно попортит нервы фавориту. Но «шлем» ему все-таки не покорится.

Ставка: победа Джоковича 3:1 за 3,50.

Общий коэффициент — 6,72. 0