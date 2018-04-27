Прогнозы и ставки на футбол 27 апреля

«Хоффенхайм» — «Ганновер»

Чемпионат Германии. 32-й тур

«Хоффенхайм», провалившийся осенью и заодно лишившийся дополнительной нагрузки, резко прибавил на финише. Команда Юлиана Нагельсманна не проиграла весной ни разу (+5=2), а в прошлом туре просто-таки уничтожила «Лейпциг», победив со счетом 5:2. Она настолько хороша, что у нее забивает не только впервые в карьере отличившийся в четырех турах подряд Гнабри, но и не посылавший мяч в сетку на протяжении 77 матчей защитник Кадержабек. Правда, нельзя не отметить, что хозяева практически весь второй тайм играли в меньшинстве из-за глупого удаления Форсберга.

«Деревенские» сбросили «быков» с пятого места и сейчас отстают от заветной четвертой строчки всего на два очка.

А вот «Ганновер» в прошлом туре по всем статьям проиграл «Баварии» (0:3), которая вышла на поре без ряда лидеров. Вылет «96-м» вроде бы не угрожает — за три тура до финиша подопечные Андре Брайтенрайтера опережают «Вольфсбург», «Майнц» и «Фрайбурга» на 6 очков — но на душе у болельщиков все-таки тревожно. Особенно — перед поездкой в Зинсхайм, где их любимчики проигрывают вот уже 4 сезона и лишь раз за это время пропустили меньше трех мячей.

Ставка: победа «Хоффенхайма» и ТБ 2,5 за 1,75.

«Леванте» — «Севилья»

Чемпионат Испании. 35-й тур

«Леванте» в прошлом туре неожиданно обыграл «Атлетик» на его поле (3:1) и теперь опережает «Депортиво» уже на 9 очков. Очевидно, что за 4 тура «Леванте» такое преимущество не упустит. В матче против басков дублем отметился Энис Бардхи, забив за две минуты два мяча со стандартов.

5,86Экспресс

«Севилья», которая пока идет седьмой и которую поджимают сразу три клуба — «Хетафе», «Жирона» и «Сельта», на выходных опозорилась в финальном матче за Кубок Испании, проиграв «Барселоне» с неприличным счетом 0:5. Победа Монтелле и компании была нужна как лед в знойную севильскую жару, но даже решение запереться на своей половине не спасло «нервионцев» от разгрома.

Сегодня «Севилья» будет «злая», но кто сказал, что «Леванте» выйдет на поле обреченным? У хозяев желания как минимум не меньше. Да и статистика не сулит гостям легкой жизни — с 2011 -года они победили на «Сьюдад де Валенсия» лишь раз.

Ставка: победа «Леванте» или ничья за 1,85.

«Мариуполь» — «Шахтер»

Чемпионат Украины. 29-й тур

«Шахтер» был так уверен в том, что в Мариуполе у него не возникнет вообще никаких проблем, что в концовке встречи с «Ворсклой» (4:2) сразу два «горняка» заработали по четвертому в сезоне предупреждению и «обнулились» перед важнейшим отрезком сезона.

Да и стоит ли переживать, если Александр Бабич не сможет рассчитывать на шесть-семь арендованных у «Шахтера» исполнителей? Уверены, что и с Тотовицким и Ко у «Мариуполя» было бы минимум шансов, а без них — и подавно.

Кстати, меньше трех мячей «оранжево-черные» «Мариуполю» не забивают аж с 2013 года. Сколько раз последние с тех пор отобрали очки у «горянков»? Верно. Ноль.

Ставка: победа «Шахтера» с форой -5,5 за 1,81.

Общий коэффициент – 5,86.

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