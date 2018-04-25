Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол 25 апреля

«Бавария» — «Реал»

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

«Бавария» перед важнейшим поединком с «Реалом» размялась на «Ганновере» (3:0). Юпп Хайнкес оставил на скамейке группу лидеров, благодаря чему на поле появился дебютант Ларс Май — первый футболист 2000 года рождения, сыгравший за «Баварию» в Бундеслиге. Впрочем, главным героем встречи стал не он — судьбу игры после перерыва решили вышедшие на замены «ветераны» Левандовски и Мюллер. Томас не только стал автором победного гола, но и ассистировал Руди (уже 12-я передача в сезоне).

«Реал» в последнем матче перед поездкой в Мюнхен «расстрелял» «Атлетик» (почти 30 ударов), но все равно не смог победить — всего лишь 1:1. Ни Васкесу, ни Асенсио, ни Марсело не удалось пробить молодого голкипера басков Кепу. Единственный, кто все же поразил ворота гостей — разошедшийся не на шутку Криштиану Роналду, который 12 матчей подряд не уходит с поля без забитых мячей и забил за это время аж 22 мяча.

Именно этого парня и стоит опасаться Хайнкесу и компании.

Впрочем, у «Баварии» также полно козырей в атаке. Учитывая, что у «Реала» не все гладко в обороне, рискнем поставить на... Голов, скорее всего, будем много и на любой вкус.

Ставка: обе команды забьют за 1,50.

«Кан» — «Тулуза»

Чемпионат Франции. 33-й тур

На «Мишель Д’Орнано» встретятся два неудачника — «Тулуза», которая только в прошлую субботу прервала свою восьмиматчевую серию без побед (2:0 против «Анже»), и «Кан», за плечами которого шесть матчей без побед (во всех турнирах) с пятью поражениями, в четырех из которых команда Патриса Гаранда пропускала по три мяча.

Вылет «Кану» вроде бы не грозит, т.к. до 18-го «Труа» 7 очков, но не настораживать парад неудач не может.

4,38Экспресс

У «Тулузы» дела не лучше — поражений меньше, но и побед тоже меньше. Отсюда — 17-я строка таблицы и всего 4 очка от зоны вылета.

Очевидно, что с мотивацией у обладателя Кубка Франции образца 1957-го года проблем не будет. И именно это — желание и «горящие глаза» — должно сыграть решающую роль в этом противостоянии. При этом много голов ждать не стоит, ибо встречаются худшая и третья с конца атаки Лиги 1.

Ставка: «Тулуза» не проиграет и ТМ 3,5 за 1,96.

«Химки» — ЦСКА

Евролига. Плей-офф. Третий матч

В 20:00 на подмосковной «Арене Мытищи» начнется третий матч серии плей-офф Евролиги, в котором уступающие со счетом 0:2 «Химки» примут флагмана отечественного и континентального баскетбола ЦСКА.

Российское соперничество в четвертьфинале самого престижного европейского турнира выходит пока едва ли не самым интересным среди всех пар этой стадии. При том, что в двух из четырех серий счет после первой недели плей-офф равный, именно борьба ЦСКА и «Химок», пожалуй, самая напряженная – оба матча получились максимально равными, с горячими концовками. И оба раза «Химкам» не хватило совсем чуть-чуть.

При том, что играют, если смотреть в таблицу, первая и восьмая команды регулярного чемпионата.

Уверены, что и сегодня Швед и Ко не принесут «армейцам» победу и путевку в «Финал четырех» на блюдечке.

Ставка: победа «Химок» с форой +8,5 за 1,49.

Общий коэффициент – 4,38.

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