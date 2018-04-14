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    Экспресс дня. Результативный матч на «Уэмбли»

    Прогноз и ставки на футбол 14 апреля

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    Футболисты «Тоттенхэма»
    Футболисты «Тоттенхэма»
    fcnaija.com

    «Бавария» — «Боруссия» М

    Футбол. Чемпионат Германии. 30-й тур

    Мюнхенская «Бавария» в статусе чемпиона Германии сезона 2017/18 на своем поле сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

    В первом круге мюнхенцы проиграли «жеребятам» со счетом 1:2, так что теперь болельщики ждут от них реванша.

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    Рассчитывать на то, что «Бавария» выставит на игру совсем уж резервный состав, мы бы не стали, даже несмотря на то, что несколько дней назад они играли с «Севильей» в Лиге чемпионов.

    Тренерский штаб чемпионов Германии уверяет, что не будет сбавлять обороты в национальном первенстве, поэтому «Боруссии» серьезно повезет, если она сможет зацепиться за очки на «Альянц Арене».

    Ставка: победа «Баварии» с форой -1,5 за 1,95.

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур

    В центральном матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Сити».

    Ближайшие события

    «Шпоры» имеют на своем счету серию из шести побед кряду, благодаря которой сохраняют шансы побороться с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» за второе место в турнирной таблице.

    Что касается «Манчестер Сити», то он мог оформить чемпионство еще в прошлом туре, когда играл на «Этихаде» с «красными дьяволами». Впрочем, ведя со счетом 2:0, подопечные Пепа Гвардиолы умудрились проиграть.

    Более того, «горожане» еще и успели вылететь из Лиги чемпионов, дважды проиграв в четвертьфинале «Ливерпулю», что стало настоящей сенсацией.

    Все прогнозы на АПЛ

    Видимо, «Манчестер Сити» не хватает сил на концовку сезона, однако это не значит, что теперь они будут терять очки в каждом туре. В Лондоне у «голубых» имеются неплохие шансы на успех.

    В данном случае мы бы поставили на «обе команды забьют», поскольку у «горожан» очень мощная атакующая линия, а «шпоры» на правах хозяев просто обязаны играть на победу.

    Ставка: обе команды забьют за 1,55.

    «Атлетик» — «Депортиво»

    Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

    «Атлетик» из Бильбао занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, но все равно имеет шансы пробиться в еврокубки, ведь расстояние до «Вильярреала» составляет всего восемь очков.

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    Впрочем, для продвижения вверх по турнирной таблице «баскам» нужно побеждать как можно чаще, что лучше всего выходит на «Сан-Мамесе».

    Если говорить о «Депортиво», то это один из аутсайдеров первенства, которому будет очень непросто сохранить прописку в элитном дивизионе.

    4,98Экспресс

    В феврале команду из Ла-Коруньи возглавил Кларенс Зеедорф, но и он не смог наладить игру, а единственную победу одержал лишь в предыдущем туре, когда выиграл у «Малаги» (3:2), занимающей последнее место в турнирной таблице.

    Все указывает на то, что «Атлетик» должен набирать три очка и приближаться к лидирующей группе.

    Ставка: победа «Атлетика» за 1,65.

    Общий коэффициент – 4,98.

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    Экспресс дня. Хозяева не подведутПрогнозы и ставки на футбол 13 апреля
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  • Экспресс дня. Результативный матч на «Уэмбли»
  • 4,98
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