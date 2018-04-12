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    Экспресс дня. ЦСКА отступать некуда

    Прогнозы и ставки на футбол 12 апреля

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    «Арсенал» — ЦСКА
    «Арсенал» — ЦСКА

    ЦСКА – «Арсенал»

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

    В первом матче ЦСКА потерпел крупное поражение от «Арсенала» со счетом 1:4, поэтому его шансы на выход в полуфинал сейчас близки к нулю, ведь, согласитесь, в крупную победу над «канонирами» сейчас мало кто верит.

    Впрочем, «Рома» уже доказала, что даже аутсайдеры способны творить чудеса. Главное – верить в себя с первой и до последней минуты.

    Подопечные Виктора Гончаренко просто обязаны начать сегодняшнюю игру с массированных атак, поскольку им очень важно забить хотя бы один быстрый гол.

    В то же время у лондонцев появится пространство для проведения контратак, во время которых придется потрудиться уже Игорю Акинфееву.

    Нам кажется, что команды вновь проведут результативный матч, так что ставим на «тотал голов больше 2,5».

    Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1,64.

    «Спортинг» — «Атлетико»

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

    Победив на своем поле со счетом 2:0, «Атлетико» значительно приблизил себя к выходу в полуфинал Лиги Европы.

    Ближайшие события

    Преимущество подопечных Диего Симеоне над «Спортингом» было столь большим, что в воротах лиссабонцев могли побывать и пять мячей.

    Линия обороны – большая проблема «Спортинга». Жереми Матье регулярно допускает фатальные ошибки, а заменить его некем, Кристиано Пиччини лишь недавно восстановился после травмы и не может играть в полную силу, а Фабиу Коэнтрау из-за перебора желтых карточек выйти на поле не сможет.

    В данных условиях «матрасники» должны чувствовать себя как рыба в воде. Победа в Лиссабоне уже не кажется невыполнимой задачей, тем более что ранее мадридцы в Дании разгромили «Копенгаген», а в России – «Локомотив».

    Ставка: победа «Атлетико» за 1,88.

    «Марсель» — «Лейпциг»

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

    В домашнем матче «Лейпциг» обыграл «Марсель» со счетом 1:0, однако мы бы не спешили записывать немецкий клуб в фавориты. Дело в том, что по игре подопечные Ральфа Хазенхюттля не только не превзошли соперника, но даже уступали ему.

    Действительно, команда Руди Гарсии в Германии смотрелась хорошо, создала много опасных моментов, вот только ни один из них не реализовала.

    5,33Экспресс

    Самое обидное для французов, что в конце первого тайма они прозевали контратаку, которая и стала для них фатальной.

    Однако на своем поле «Марсель» способен отыграться или, как минимум, не проиграть такому сопернику, как «Лейпциг».

    Ставка: победа «Марселя» с форой 0 за 1,73.

    Общий коэффициент – 5,33.

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  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. ЦСКА отступать некуда
  • 5,33
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