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    Прогнозы и ставки на футбол 24 февраля

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    Томас Мюллер
    Томас Мюллер
    Голы в Мюнхене, Мадриде и Ливерпуле.

    «Бавария» — «Герта»

    Чемпионат Германии. 24-й тур

    «Бавария» в прошлом туре отпраздновала волевую победу над «Вольфсбургом» (2:1) и уволила Мартина Шмидта, а посреди недели устроила головомойку «Бешикташу» в плей-офф Лиги чемпионов. Уже на 16-й минуте защитник турецкого клуба Вида получил прямую красную карточку, и ворота «Бешикташа» попали под такой обстрел, что забитый хозяевами гол стал лишь вопросом времени. Два гола Мюллера в каждом из таймов разделил гол Комана – и к 66-й минуте, когда счет стал 3:0 в пользу хозяев, показалось, что судьба четвертьфинальной путевки решена. Финальную точку – точнее, двоеточие, – в игре поставил Левандовски, посадивший на карточки больше соперников, чем кто-либо другой.

    Итог — 5:0 и уже 14 матчей без поражений. Впечатляет? Уверены, что после субботней программы их станет 15.

    Нынешняя «Герта» — точно не так команда, которая могла бы остановить машину Юппа Хайнкеса. Да, «старая дама» играет в скучный футбол и умеет сковать примерно равного по силе соперника, но с «Баварией» этот трюк не пройдет.

    P.S. «Герта» не может взять очки в Мюнхене с 2004 года и очень редко пропускает меньше трех мячей.

    Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2,5 за 1,58.

    «Реал» — «Алавес»

    Чемпионат Испании. 25-й тур

    После 5:3 с «Бетисом» «Реал» не смог сохранить ворота «на замке» и в игре против «Леганеса», который до этого «молчал» четыре матча кряду. «Сливочные» пропустили уже на 6-й минуте, но на перерыв ушли, ведя в счете: Лукас Васкес и Каземиро записали на свой счет по голу и ассисту. Точку в матче поставил Серхио Рамос, который реализовал пенальти на последней минуте.

    На пресс-конференции Зинедин Зидан заявил, что «Реал» «пережил трудные времена». Вы в это верите? Мы вот не очень. Да, «бланкос» одержали четыре победы кряду, но вопросов к мадридцам по-прежнему много. Особенно — к игре в обороне.

    4,43Экспресс

    Очевидно, что проблемами «Реал» может воспользоваться даже скромные «Алавес» — команда Абелардо взяла максимум в трех предыдущих турах («Вильярреал», «Сельта» и «Депортиво») и оторвалась от зоны вылета уже на 10 очков. Согласитесь, это достойно уважения.

    Ставка: обе команды забьют за 1,72.

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

    Чемпионат Англии. 28-й тур

    «Ливерпуль» отдыхал больше недели — с того самого момента, как отправил в нокаут «драконов» из «Порту» (5:0) в их же логове. В январе «Ливерпуль» лишился Коутиньо, но сохранил в полной боевой готовности Фирмино, Салаха и Мане, которые в этом сезоне уже настреляли на троих 58 мячей во всех турнирах. Последние двое и стали главными героями вечера на «Драгау». 90 минут ответной игры превратились в бюрократическую формальность.?

    Ближайшие события

    А вот встреча с нестабильным «Вест Хэмом» формальностью не будет — у подопечных Юргена Клоппа появился шанс вновь (пусть и на время) забраться на вторую строчку турнирной таблицы. И они им, если не произойдет чуда, воспользуются.

    Кстати, помните, как завершились два предыдущих матчах «красных» и «молотобойцев»? 4:0 и 4:1 в пользу первых.

    Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2,5 за 1,63.

    Общий коэффициент – 4,43.

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    Экспресс дня. Дебют Лаббадии в «Вольфсбурге»Прогнозы и ставки на футбол 23 февраля
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  • Экспресс дня. Результативная суббота
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