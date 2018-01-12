Прогноз и ставки на футбол 12 января

«Байер» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. 18-й тур

Чемпионат Германии по футболу возобновится очень интересной игрой на «Бай-Арене», где местный «Байер» примет «Баварию».

Мюнхенская команда – главный фаворит последних сезонов, и нынешний не является исключением. В турнирной таблице она уже уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

Однако в Леверкузене «Баварию» вряд ли ждет легкая прогулка. «Байер» сейчас занимает высокое четвертое место, продолжая борьбу за медали, а на своем поле в текущем первенстве он еще никому не проиграл.

Ожидаем упорной игры, в которой «Бавария» если и победит, то с минимальным преимуществом.

Ставка: победа «Байера» с форой +1 за 1,57.

«Страсбур» — «Генгам»

Футбол. Чемпионат Франции. 20-й тур

В чемпионате Франции матчем «Страсбур» — «Генгам» откроется программа 20-го тура, то есть будет дан официальный старт играм второго круга.

На данный момент «Страсбур» занимает 11-е место в турнирной таблице, чем может быть доволен, ведь отставание от зоны еврокубков не является слишком большим.

Подопечные Тьерри Лоре вполне успешно играют на своем поле, где успели отобрать очки у «Марселя» (3:3) и «Пари Сен-Жермен» (2:1).

А вот «Генгам» хоть и находится чуть выше в турнирной таблице, но в гостях играет не слишком хорошо – всего две победы в этом сезоне. Увидим ли мы сегодня третью? Нам кажется, что «Страсбур» выстоит.

Ставка: победа «Страсбура» с форой 0 за 1,77.

«Хетафе» — «Малага»

Футбол. Чемпионат Испании. 19-й тур

«Хетафе» в 19-м туре испанской Примеры на своем поле примет «Малагу», которая продолжает борьбу за выживание.

«Анчоусы» имеют на своем счету всего 11 очков, что катастрофически мало на данном этапе, когда конкуренты уходят в отрыв.

«Малага» успела запомниться своей неудачной игрой в гостях, где она проиграла восемь из девяти встреч, обыграв только нестабильный «Реал Сосьедад» (2:0).

4,94Экспресс

Если говорить о «Хетафе», то это крепкий середняк, хорошо играющий при поддержке родных трибун, которые не помогли ему только в играх с грандами – «Барселоной», «Реалом» и «Севильей».

Все говорит в пользу того, что сегодня футболисты «Хетафе» пополнят свою копилку еще тремя баллами.

Ставка: победа «Хетафе» за 1,78.

Общий коэффициент – 4,94.

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