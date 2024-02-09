Евгений Гончаров
Гончаров на данный момент является чемпионом АСА в тяжелом дивизионе. В предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Алихана Вахаева.
К первой защите титула Гончаров подходит на серии из пяти выигранных поединков кряду. Евгения нельзя назвать выдающимся панчером и на данной дистанции у него было только 2 победы нокаутом.
Однако отличительной особенностью действующего чемпиона является его невероятная стойкость. Он держит не только одиночный удар, но и способен быстро восстанавливаться после пропущенных серий в гранд-энд-паунде.
С кардио проблем у Гончарова в последнее время тоже не возникало. Наглядным тому примером является предыдущий поединок с Вахаевым, в котором он работал первым номером на протяжении всех 25 минут.
Антон Вязигин
Антон занимает пятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона АСА. За предыдущие 5 встреч Вязигин проигрывал только нынешнему чемпиону Гончарову.
В 2020-м Евгений одержал победу единогласным решением в трехраундовом противостоянии. С тех пор Вязигин провел только один поединок.
Он вернулся в октагон в июне прошлого года и одолел по очкам Тони Джонсона. Как и действующий чемпион, Вязигин не отличается сильным одиночным ударом.
К тому же, у него есть проблемы с защитой от тейкдаунов. На дистанции это тоже может оказаться не в его пользу. Из преимуществ претендента можно отметить только умение сушить поединки в сложных ситуациях.
Прогноз и ставка
Букмекеры в данном противостоянии видят фаворитом Евгения Гончарова, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.19. На успех Вязигина можно сделать ставку за 4.40.
Более лучшее актуальная форма и частота выступлений нынешнего обладателя титула станут ключевыми факторами его успеха. Антон мало дрался в последнее время.
Да и очередной соперник в сравнении с предыдущим гораздо сильнее. Далеко не факт, что в реванше претендент продержится даже до середины боя. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.