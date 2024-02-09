9 февраля состоится титульный бой в рамках турнира АСА 170 между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:00 мск. Гончаров — Вязигин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Евгений Гончаров

Гончаров на данный момент является чемпионом АСА в тяжелом дивизионе. В предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Алихана Вахаева.

К первой защите титула Гончаров подходит на серии из пяти выигранных поединков кряду. Евгения нельзя назвать выдающимся панчером и на данной дистанции у него было только 2 победы нокаутом.

Однако отличительной особенностью действующего чемпиона является его невероятная стойкость. Он держит не только одиночный удар, но и способен быстро восстанавливаться после пропущенных серий в гранд-энд-паунде.

С кардио проблем у Гончарова в последнее время тоже не возникало. Наглядным тому примером является предыдущий поединок с Вахаевым, в котором он работал первым номером на протяжении всех 25 минут.

Антон Вязигин

Антон занимает пятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона АСА. За предыдущие 5 встреч Вязигин проигрывал только нынешнему чемпиону Гончарову.

В 2020-м Евгений одержал победу единогласным решением в трехраундовом противостоянии. С тех пор Вязигин провел только один поединок.

Он вернулся в октагон в июне прошлого года и одолел по очкам Тони Джонсона. Как и действующий чемпион, Вязигин не отличается сильным одиночным ударом.

К тому же, у него есть проблемы с защитой от тейкдаунов. На дистанции это тоже может оказаться не в его пользу. Из преимуществ претендента можно отметить только умение сушить поединки в сложных ситуациях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном противостоянии видят фаворитом Евгения Гончарова, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.19. На успех Вязигина можно сделать ставку за 4.40.

Более лучшее актуальная форма и частота выступлений нынешнего обладателя титула станут ключевыми факторами его успеха. Антон мало дрался в последнее время.

Да и очередной соперник в сравнении с предыдущим гораздо сильнее. Далеко не факт, что в реванше претендент продержится даже до середины боя. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.