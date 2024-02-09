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    Будет ли быстрый нокаут в бою Гончарова и Вязигина?

    Гончаров — Вязигин. Ставка (к. 2.30) и прогноз на бой, АСА 170, 9 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гончаров — Вязигин
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    Евгений Гончаров
    9 февраля состоится титульный бой в рамках турнира АСА 170 между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:00 мск. Гончаров — Вязигин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Евгений Гончаров

    Гончаров на данный момент является чемпионом АСА в тяжелом дивизионе. В предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Алихана Вахаева.

    К первой защите титула Гончаров подходит на серии из пяти выигранных поединков кряду. Евгения нельзя назвать выдающимся панчером и на данной дистанции у него было только 2 победы нокаутом.

    Однако отличительной особенностью действующего чемпиона является его невероятная стойкость. Он держит не только одиночный удар, но и способен быстро восстанавливаться после пропущенных серий в гранд-энд-паунде.

    С кардио проблем у Гончарова в последнее время тоже не возникало. Наглядным тому примером является предыдущий поединок с Вахаевым, в котором он работал первым номером на протяжении всех 25 минут.

    Антон Вязигин

    Антон занимает пятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона АСА. За предыдущие 5 встреч Вязигин проигрывал только нынешнему чемпиону Гончарову.

    В 2020-м Евгений одержал победу единогласным решением в трехраундовом противостоянии. С тех пор Вязигин провел только один поединок.

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    • Он вернулся в октагон в июне прошлого года и одолел по очкам Тони Джонсона. Как и действующий чемпион, Вязигин не отличается сильным одиночным ударом.

    К тому же, у него есть проблемы с защитой от тейкдаунов. На дистанции это тоже может оказаться не в его пользу. Из преимуществ претендента можно отметить только умение сушить поединки в сложных ситуациях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном противостоянии видят фаворитом Евгения Гончарова, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.19. На успех Вязигина можно сделать ставку за 4.40.

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    Более лучшее актуальная форма и частота выступлений нынешнего обладателя титула станут ключевыми факторами его успеха. Антон мало дрался в последнее время.

    Да и очередной соперник в сравнении с предыдущим гораздо сильнее. Далеко не факт, что в реванше претендент продержится даже до середины боя. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.

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    Гончаров — Вязигин: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли быстрый нокаут в бою Гончарова и Вязигина?
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