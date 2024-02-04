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    Сохранит ли Вивиан Араухо седьмую строчку в рейтинге UFC?

    Араухо — Силва. Ставка (к. 3.66) и прогноз на бой, UFC Vegas 85, 4 февраля 2024 года

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    Вивиан Араухо (справа)
    4 февраля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 85 между Вивиан Араухо и Наталией Силвой в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Араухо — Силва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Вивиан Араухо

    Вивиан занимает седьмую позицию в ростере женского наилегчайшего дивизиона. В последнее время бразильянка показывает крайне нестабильные выступления.

    За 6 предыдущих встреч в ее активе 3 победы и 3 поражения. В крайнем бою она одолела бывшую претендентку на титул Дженнифер Майю единогласным решением.

    Далеко не самая лучшая статистика объясняется высочайшим уровнем оппозиции. Вивиан провела немало поединков с представительницами топ-5, включая действующую чемпионку Алексу Грассо.

    У Араухо есть проблемы с кардио и защитой от тейкдаунов. Но хорошая скорость в стойке, отличные тайминги и невероятный опыт — это ее главные преимущества.

    Наталия Силва

    26-летняя Силва идет девятой в рейтинге наилегчайшего дивизиона среди женщин. Ранее она одержала победу единогласным решением над ветераном Андреа Ли.

    Всего же в промоушене Даны Уайта у Наталии 4 выигранных поединка кряду. В двух из них молодая бразильянка финишировала своих соперниц.

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    • Стилистически Силва представляет собой универсального бойца. У нее 3 победы в карьере нокаутами и 5 выигранных поединков сабмишнами. Стоит отметить и 71% заблокированных попыток тейкдаунов.

    Единственная проблема заключается в отсутствии топовой позиции. Ни одна из ее предыдущих соперниц не тянет уровень первой десятки рейтинга.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом бою отдают предпочтение Наталии Силве. На ее победу можно поставить за 1.30, а на успех ее более возрастной соотечественницы Вивиан Араухо предлагают поставить с коэффициентом 3.66.

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    Силва идет на хорошей серии, но в плане опыта она полностью проигрывает очередной сопернице. За исключением противниц из топ-5 Араухо всегда показывала убедительные выступления.

    На этот раз Наталии Силве уже так не повезет, как было в поединках с Андреа Ли и остальными, и ее винстрик прервется. Ставка: победа Вивиан Араухо с коэффициентом 3.66.

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    Араухо — Силва: прогноз, ставка (3.66), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Сохранит ли Вивиан Араухо седьмую строчку в рейтинге UFC?
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