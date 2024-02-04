4 февраля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 85 между Вивиан Араухо и Наталией Силвой в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Араухо — Силва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Вивиан Араухо

Вивиан занимает седьмую позицию в ростере женского наилегчайшего дивизиона. В последнее время бразильянка показывает крайне нестабильные выступления.

За 6 предыдущих встреч в ее активе 3 победы и 3 поражения. В крайнем бою она одолела бывшую претендентку на титул Дженнифер Майю единогласным решением.

Далеко не самая лучшая статистика объясняется высочайшим уровнем оппозиции. Вивиан провела немало поединков с представительницами топ-5, включая действующую чемпионку Алексу Грассо.

У Араухо есть проблемы с кардио и защитой от тейкдаунов. Но хорошая скорость в стойке, отличные тайминги и невероятный опыт — это ее главные преимущества.

Наталия Силва

26-летняя Силва идет девятой в рейтинге наилегчайшего дивизиона среди женщин. Ранее она одержала победу единогласным решением над ветераном Андреа Ли.

Всего же в промоушене Даны Уайта у Наталии 4 выигранных поединка кряду. В двух из них молодая бразильянка финишировала своих соперниц.

Стилистически Силва представляет собой универсального бойца. У нее 3 победы в карьере нокаутами и 5 выигранных поединков сабмишнами. Стоит отметить и 71% заблокированных попыток тейкдаунов.

Единственная проблема заключается в отсутствии топовой позиции. Ни одна из ее предыдущих соперниц не тянет уровень первой десятки рейтинга.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом бою отдают предпочтение Наталии Силве. На ее победу можно поставить за 1.30, а на успех ее более возрастной соотечественницы Вивиан Араухо предлагают поставить с коэффициентом 3.66.

Силва идет на хорошей серии, но в плане опыта она полностью проигрывает очередной сопернице. За исключением противниц из топ-5 Араухо всегда показывала убедительные выступления.

На этот раз Наталии Силве уже так не повезет, как было в поединках с Андреа Ли и остальными, и ее винстрик прервется. Ставка: победа Вивиан Араухо с коэффициентом 3.66.