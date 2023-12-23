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    Защитит ли Бивол пояс WBA Super в шестой раз?

    Бивол — Артур. Ставка (к. 1.72) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бивол — Артур
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    Дмитрий Бивол
    23 декабря состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 20:00 мск. Бивол — Артур: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Дмитрий Бивол

    Биволу принадлежит титул чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super. Ранее россиянин защитил пояс уже 5 раз кряду.

    В своей профессиональной карьере Дмитрий не потерпел ни единого поражения. Всего на его счету 21 победа на ринге, а последняя из них была достигнута по очкам против Хильберто Рамиреса.

    Также ранее Бивол выигрывал и у звездного Сауля Альвареса. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей. Дмитрий на фоне многих конкурентов выделяется отличной техникой и невероятным бойцовским IQ.

    Он боксирует в очень высоком темпе все 12 раундов. Удар у Бивола может и не самый сильный, но его активности на протяжении всей дистанции всегда оказывалось достаточно для победы.

    Линдон Артур

    Артур действующий обладатель титула в полутяжелом дивизионе по версии IBO. В предыдущем поединке в мае этого года британец одолел нокаутом Брайана Суареса.

    В последних пяти боях у него у него 4 победы и одно поражение. Проигрывал Линдон только своему соотечественнику Энтони Ярду, бывшему претенденту на титул.

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    • Стилистически Артур сильно отличается от Бивола. Он является ярко выраженным панчером, о чем говорят 16 побед в карьере нокаутом в 24-х боях.

    Однако грубая сила единственное, что есть у Артура. А бой с тем же Энтони Ярдом показал все проблемы британского боксера в защите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке видят Дмитрия Бивола явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.02. На победу Артура предлагают сделать за ставку за 15.00.

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    Россиянин в отличии от Линдона имеет огромное преимущество в плане опыта в титульных поединках. Плюс ко всему, за счет своего постоянного прессинга Дмитрий способен переработать абсолютного любого соперника.

    Это будет очередной тактически грамотный бой со стороны Бивола. Россиянин задавит Артура высоким темпом и доведет поединок до решения в свою пользу. Ставка: победа Дмитрия Бивола по очкам за 1.72.

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    Бивол — Артур: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Защитит ли Бивол пояс WBA Super в шестой раз?
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