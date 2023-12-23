23 декабря состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 20:00 мск. Бивол — Артур: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Дмитрий Бивол

Биволу принадлежит титул чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super. Ранее россиянин защитил пояс уже 5 раз кряду.

В своей профессиональной карьере Дмитрий не потерпел ни единого поражения. Всего на его счету 21 победа на ринге, а последняя из них была достигнута по очкам против Хильберто Рамиреса.

Также ранее Бивол выигрывал и у звездного Сауля Альвареса. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей. Дмитрий на фоне многих конкурентов выделяется отличной техникой и невероятным бойцовским IQ.

Он боксирует в очень высоком темпе все 12 раундов. Удар у Бивола может и не самый сильный, но его активности на протяжении всей дистанции всегда оказывалось достаточно для победы.

Линдон Артур

Артур действующий обладатель титула в полутяжелом дивизионе по версии IBO. В предыдущем поединке в мае этого года британец одолел нокаутом Брайана Суареса.

В последних пяти боях у него у него 4 победы и одно поражение. Проигрывал Линдон только своему соотечественнику Энтони Ярду, бывшему претенденту на титул.

Стилистически Артур сильно отличается от Бивола. Он является ярко выраженным панчером, о чем говорят 16 побед в карьере нокаутом в 24-х боях.

Однако грубая сила единственное, что есть у Артура. А бой с тем же Энтони Ярдом показал все проблемы британского боксера в защите.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном поединке видят Дмитрия Бивола явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.02. На победу Артура предлагают сделать за ставку за 15.00.

Россиянин в отличии от Линдона имеет огромное преимущество в плане опыта в титульных поединках. Плюс ко всему, за счет своего постоянного прессинга Дмитрий способен переработать абсолютного любого соперника.

Это будет очередной тактически грамотный бой со стороны Бивола. Россиянин задавит Артура высоким темпом и доведет поединок до решения в свою пользу. Ставка: победа Дмитрия Бивола по очкам за 1.72.