17 декабря состоится бой в рамках турнира UFC 296 между Пэдди Пимблеттом и Тони Фергюсоном в легком весе. Ориентировочно начало боя в 06:40 мск. Пимблетт — Фергюсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Пэдди Пимблетт

Пэдди является потенциальным кандидатом на попадание в рейтинг. К очередному бою английский боец подходит после победы единогласным решением над Джаредом Гордоном.

Ранее Пимблетт выиграл в UFC все 4 боя. Стилистически британец является представителем БЖЖ. В самом сильном промоушене планеты Пэдди уже продемонстрировал свои контратакующие навыки на земле.

Джордана Левита он победил удушающим приемом после того, когда сам находился лежа на спине. При этом Пимблетт довольно неплохо смотрится и в стойке.

За счет размаха рук в 185 см он контролирует соперников на дистанции и разбивает их при помощи джебов и кроссов. Всего за карьеру у англичанина 6 побед достигнутых нокаутами.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон под конец предыдущего года выпал из рейтинга легкого дивизиона. Сейчас «Эль-Кукуй» идет на серии из шести поражений кряду, а последнее из них было в противостоянии с Бобби Грином.

В июле этого года Фергюсон проиграл «Кингу» удушающим приемом в третьем раунде. От былой формы бывшего временного чемпиона ничего не осталось.

Ранее Тони выделялся на фоне своих соперников невероятной стойкостью. Но предыдущие 3 боя Фергюсон проиграл досрочно.

В нынешних реалиях «Эль-Кукуй» выглядит неконкурентоспособным. Лучшие годы Тони далеко позади, и сейчас он кажется легкой мишенью абсолютно для любого соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом бою отдают свое предпочтение Пэдди Пимблетту. На победу британца предлагают сделать ставку за 1.32. На победу Фергюсона можно поставить с коэффициентом 3.52.

Былой опыт не поможет «Эль-Кукую» прервать серию из шести поражений кряду. Пиблетт, как боец, гораздо опасней того же Бобби Грина, с которым Фергюсон дрался ранее.

Британец будет разбивать Тони уже с первых секунд поединка и сумеет финишировать его гораздо быстрее, чем в концовке третьего раунда. Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.98.