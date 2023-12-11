11 декабря состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Крисом Билламом-Смитом и Матеушем Мастернаком в первом тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 01:00 мск. Биллам-Смит — Мастернак: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Крис Биллам-Смит

Британец действующий чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO. Он завоевал титул в предыдущем поединке, победив по очкам Лоуренса Околи.

К первой защите пояса Биллам-Смит подходит на серии из девяти выигранных боев кряду. Криса нельзя назвать ярко выраженным панчером.

В своих поединках он побеждает за счет тактики, но не грубой силы. На данном отрезке из девяти побед он финишировал только четырех оппонентов. Сейчас Биллам-Смит пребывает в пиковой форме.

Он победил многих соперников из топ-15. Проигрывал в последний раз британец в 2019-м Ричарду Риакпоре. Причем то было его единственное поражение в профессиональной карьере.

Матеуш Мастернак

Матеуш в предыдущем своем поединке одолел единогласным решением Джейсона Уотли и завоевал статус претендента на титул.

К данному бою он подходит на серии из шести выигрышей кряду. Но уровень оппозиции поляка был гораздо, ниже чем у действующего чемпиона. В связи с 36-летним возрастом Мастернак идет на спад и громких боев промоутеры ему предлагают не часто.

Удерживаться в топ-10 ему удается за счет невероятного опыта. На профессиональном ринге Мастернак провел 52 поединка. Он одержал 47 побед и потерпел 5 поражений.

Это почти в 2,5 раза больше боев, чем у грядущего оппонента. Но в плане физических кондиций Мастернак явно уступает более молодому Билламу-Смиту.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают свое предпочтение в данном бою Крису Билламу-Смиту. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.28. На победу Матеуша Мастернака предлагают сделать ставку за 3.95.

В этом поединке британец сразу же займет центр ринга и будет с первых минут прессинговать соперника. Мастернак довольно неплохо обороняется и даже такой панчер, как Юниер Дортикус, не смог его удосрочить.

Возможно, Биллам-Смит сумеет измотать оппонента ближе к концу поединка и нокаутировать его в чемпионских отрезках. Но раннего нокаута в титульном противостоянии точно не случится. Ставка: тотал больше 10,5 за 1.57.