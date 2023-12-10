10 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Austin между Сонгом Ядонгом и Крисом Гутьерресом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 08:10 мск. Ядонг — Гутьеррес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сонг Ядонг

Сонг Ядонг на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В предыдущем своем поединке китаец удосрочил в пятом раунде Рикки Симона.

За последние 5 боев у него 4 победы и лишь одно поражение. В 3-х из 4-х выигранных поединках Ядонг отправил своих соперников в нокаут.

Сонг является ярко выраженным ударником. У него за карьеру 9 побед нокаутом, причем 7 из них были достигнуты уже в первом раунде. Стоит также отметить хорошую защиту китайского бойца в партере.

Он блокирует 60% всех попыток перевода на канвас со стороны соперников. И в своей профессиональной карьере Ядонг потерпел ни единого поражения сабмишном.

Крис Гутьеррес

Гутьеррес является 15-м номером в ростере легчайшего дивизиона UFC. В предыдущем поединке американец одолел единогласным решением соотечественника Ядонга из Китая Хэйли Алатенга.

У Криса такая же статистика, как и у грядущего соперника за последние 5 боев: 4 победы и одно поражение. Но уровень оппозиции у американца гораздо ниже, чем у Сонга.

Крис является представителем БЖЖ, но в последнее время он чаще предпочитает драться в стойке. Об этом говорят 8 побед нокаутом в профессиональной карьере.

Главная проблема Гутьерреса — это его низкая активность во время поединков. Он нередко действует вторым номером, вследствие чего не добирает очков, если бой проходит всю дистанцию.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Сонг Ядонг является фаворитом в этом бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26. На победу Гутьерреса можно сделать ставку за 4.05.

Слишком прагматичный и аккуратный стиль Криса вряд ли позволит ему на равных конкурировать с таким сильным ударником. Ядонг в каждом своем поединке нацелен только на нокаут.

Он явно превосходит грядущего оппонента в плане скорости и ударной мощи. А значит, у китайца есть шанс закончить поединок свою пользу до решения судей. Ставка: досрочная победа Сонга Ядонга за 2.06.