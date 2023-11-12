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    Удастся ли Борщеву пройти Садыхова?

    Борщев — Садыхов. Ставка (к. 1.77) и прогноз на бой, UFC 295, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Борщев — Садыхов
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    Вячеслав Борщев (справа)
    12 ноября состоится бой в рамках турнира UFC 295 между Вячеславом Борщевым и Назимом Садыховым в легком весе. Ориентировочно начало боя в 04:05 мск. Борщев — Садыхов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вячеслав Борщев

    Вячеслав провел в UFC 4 поединка. В дебюте он нокаутировал Дакоту Буша уже в первом раунде, но затем потерпел 2 поражения.

    Реабилитироваться россиянину удалось в недавнем противостоянии с Хаисайером Махешате, который был финишировал на восьмой минуте поединка.

    У Борщева довольно сильный удар, о чем говорят 6 побед в карьере нокаутами. Также у россиянина хорошая точность попаданий в 56% и прекрасная защита в стойке.

    В среднем за минуту Вячеслав пропускает лишь по 3 акцентированных удара. Стоит отметить, что еще никому не удалось нокаутировать или удосрочить россиянина в партере.

    Назим Садыхов

    Назим провел в UFC только 2 боя, но оба они закончились яркими финишами в его пользу. В своем дебюте азербайджанец нокаутировал в третьем раунде Эвана Элдера.

    Далее ему удалось выиграть сабмишном в стартовом отрезке у Теренса Маккинни. На фоне Борщева Садыхов смотрится более разносторонним бойцом.

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    • Он грамотно меняет этажи и выглядит конкурентоспособным как в стойке, так и в партере. Плюс ко всему, Садыхов является ярко выраженным финишером.

    К данному противостоянию он подходит на серии из девяти побед и в восьми поединках он выиграл досрочно. При этом в ММА у азербайджанца всего лишь одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение Назиму Садыхову, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.77. На победу Вячеслава Борщева можно поставить за 2.10.

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    Борьба азербайджанца в данном противостоянии сыграет ключевую роль. Размениваться с таким ударником в стойке Назим точно не станет. Он будет искать момент для досрочного финиша в партере.

    Возможно, что ему не удастся взять Борщева на болевой, ведь у того хорошая защита. Однако контроль на земле вполне способен принести азербайджанцу очередной успех. Ставка: победа Назима Садыхова с коэффициентом 1.77.

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    Борщев — Садыхов: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Удастся ли Борщеву пройти Садыхова?
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