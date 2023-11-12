12 ноября состоится бой в рамках турнира UFC 295 между Вячеславом Борщевым и Назимом Садыховым в легком весе. Ориентировочно начало боя в 04:05 мск. Борщев — Садыхов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вячеслав Борщев

Вячеслав провел в UFC 4 поединка. В дебюте он нокаутировал Дакоту Буша уже в первом раунде, но затем потерпел 2 поражения.

Реабилитироваться россиянину удалось в недавнем противостоянии с Хаисайером Махешате, который был финишировал на восьмой минуте поединка.

У Борщева довольно сильный удар, о чем говорят 6 побед в карьере нокаутами. Также у россиянина хорошая точность попаданий в 56% и прекрасная защита в стойке.

В среднем за минуту Вячеслав пропускает лишь по 3 акцентированных удара. Стоит отметить, что еще никому не удалось нокаутировать или удосрочить россиянина в партере.

Назим Садыхов

Назим провел в UFC только 2 боя, но оба они закончились яркими финишами в его пользу. В своем дебюте азербайджанец нокаутировал в третьем раунде Эвана Элдера.

Далее ему удалось выиграть сабмишном в стартовом отрезке у Теренса Маккинни. На фоне Борщева Садыхов смотрится более разносторонним бойцом.

Он грамотно меняет этажи и выглядит конкурентоспособным как в стойке, так и в партере. Плюс ко всему, Садыхов является ярко выраженным финишером.

К данному противостоянию он подходит на серии из девяти побед и в восьми поединках он выиграл досрочно. При этом в ММА у азербайджанца всего лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Назиму Садыхову, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.77. На победу Вячеслава Борщева можно поставить за 2.10.

Борьба азербайджанца в данном противостоянии сыграет ключевую роль. Размениваться с таким ударником в стойке Назим точно не станет. Он будет искать момент для досрочного финиша в партере.

Возможно, что ему не удастся взять Борщева на болевой, ведь у того хорошая защита. Однако контроль на земле вполне способен принести азербайджанцу очередной успех. Ставка: победа Назима Садыхова с коэффициентом 1.77.