21 октября состоится бой в рамках турнира UFC 294 между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 22:15 мск. Анкалаев — Уокер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев является вторым номером рейтинга полутяжеловесов. В UFC дагестанский боец уступил только в дебютном бою Полу Крейгу.

Далее россиянин одержал 9 побед кряду, чем заслужил право на поединок за вакантный титул с Яном Блаховичем. Не лучшее начало и явное доминирование в конце привело лишь к ничьей.

Из сильных сторон Магомеда стоит отметить его контроль на земле. При этом у Анкалаева довольно низкий процент тейкдаунов — 29%.

В стойке россиянин испытывает некоторые проблемы. Анкалаев долго нащупывает удобную для себя дистанцию и пропускает слишком много лоу-киков, после которых он замедляется уже к середине боя.

Джонни Уокер

Уокер занимает седьмую строчку в ростере полутяжеловесов. После двух поражений от Сантоса и Хилла бразилец сумел реанимировать свою карьеру.

Он прошел трех соперников кряду и вернулся в топ-10. У Уокера очень нестандартная ударная техника. Также Джонни довольно необычно защищается от тейкдаунов.

Если соперник проходит ему в одну ногу, то Уокер начинает набрасывать удары локтями по его голове и легко освобождается из захвата. Сам бразилец чаще предпочитает драться в стойке.

Джонни выделяется внушительными габаритами на фоне большинства своих оппонентов. У него крайне тяжелый удар, о чем говорят 12 побед нокаутом в его карьере.

Прогноз и ставка

В данном бою букмекеры видят фаворитом Магомеда Анкалаева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20. На успех Уокера можно сделать ставку за 4.80.

Несмотря на хорошие физические данные, бразилец нередко испытывает проблемы в противостояниях с сильными борцами. Он уже проигрывал сабмишном Крылову, а также с трудом справлялся с грэпплингом Сантоса.

Магомед точно не будет драться с Уокером в стойке. Он измотает его клинчем у сетки, а затем стянет вниз и финиширует. Ставка: досрочная победа Магомеда Анкалаева за 1.74.