8 октября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Ли Вудом и Джошем Уоррингтоном в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 00:01 мск. Вуд — Уоррингтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ли Вуд

Ли Вуд является чемпионом мира по боксу в полулегком весе по версии WBA. В предыдущем поединке он взял реванш за поражение нокаутом у Маурисио Лары, одолев его единогласным решением.

Всего за последние 5 поединков у Вуда 4 победы и один проигрыш. Причем трех оппонентов на данном отрезке Ли нокаутировал.

Вуд является очень рискованным боксером. Англичанин постоянно идет вперед и слишком часто раскрывается, забывая про оборону. У него за карьеру 3 поражения и все они были досрочными.

Из плюсов стоит отметить хорошую выносливость и мощный удар. При 27-ми выигранных поединках на профессиональном ринге у него 16 нокаутов.

Джош Уоррингтон

Уоррингтон — экс-чемпион в полулегком весе по версии IBF. В предыдущем поединке британец потерял пояс, уступив досрочно Луису Лопесу (остановка встречи по решению медицинской бригады).

Последние 4 года карьеры Джоша были нестабильными. За это время он одержал 2 победы, потерпел 2 поражения и еще один поединок с его участием завершился вничью.

Уоррингтогн в отличие от Вуда предпочитает тактический бокс. Нередко он отдает инициативу своему сопернику и действует вторым номером в стиле контрпанчера.

Джош обладает неплохой защитой от ударов, однако и сам бьет не очень сильно. При 23-х победах на профессиональном ринге лишь в восьми случаях он выигрывал нокаутами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Ли Вуду. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На успех Уоррингтона предлагают сделать ставку за 2.70.

Вуд не привык действовать вторым номером. Окрыленный успехом в недавнем противостоянии с Ларой, он вновь пойдет вперед и будет навязывать сопернику свой бокс.

Грубая сила и прекрасная выносливость Ли станут ключевыми факторами к очередному триумфу. В этом бою действующий чемпион будет доминировать над соперником на протяжении всего поединка и доведет дело до логичного завершения в свою пользу судейским решением. Ставка: победа Ли Вуда по очкам за 2.33.