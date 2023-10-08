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    Станет ли Уоррингтон новым чемпионом по версии WBA?

    Вуд — Уоррингтон. Ставка (к. 2.33) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Вуд — Уоррингтон
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    Ли Вуд
    8 октября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Ли Вудом и Джошем Уоррингтоном в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 00:01 мск. Вуд — Уоррингтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ли Вуд

    Ли Вуд является чемпионом мира по боксу в полулегком весе по версии WBA. В предыдущем поединке он взял реванш за поражение нокаутом у Маурисио Лары, одолев его единогласным решением.

    Всего за последние 5 поединков у Вуда 4 победы и один проигрыш. Причем трех оппонентов на данном отрезке Ли нокаутировал.

    Вуд является очень рискованным боксером. Англичанин постоянно идет вперед и слишком часто раскрывается, забывая про оборону. У него за карьеру 3 поражения и все они были досрочными.

    Из плюсов стоит отметить хорошую выносливость и мощный удар. При 27-ми выигранных поединках на профессиональном ринге у него 16 нокаутов.

    Джош Уоррингтон

    Уоррингтон — экс-чемпион в полулегком весе по версии IBF. В предыдущем поединке британец потерял пояс, уступив досрочно Луису Лопесу (остановка встречи по решению медицинской бригады).

    Последние 4 года карьеры Джоша были нестабильными. За это время он одержал 2 победы, потерпел 2 поражения и еще один поединок с его участием завершился вничью.

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    • Уоррингтогн в отличие от Вуда предпочитает тактический бокс. Нередко он отдает инициативу своему сопернику и действует вторым номером в стиле контрпанчера.

    Джош обладает неплохой защитой от ударов, однако и сам бьет не очень сильно. При 23-х победах на профессиональном ринге лишь в восьми случаях он выигрывал нокаутами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Ли Вуду. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На успех Уоррингтона предлагают сделать ставку за 2.70.

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    Вуд не привык действовать вторым номером. Окрыленный успехом в недавнем противостоянии с Ларой, он вновь пойдет вперед и будет навязывать сопернику свой бокс.

    Грубая сила и прекрасная выносливость Ли станут ключевыми факторами к очередному триумфу. В этом бою действующий чемпион будет доминировать над соперником на протяжении всего поединка и доведет дело до логичного завершения в свою пользу судейским решением. Ставка: победа Ли Вуда по очкам за 2.33.

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    Вуд — Уоррингтон: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Станет ли Уоррингтон новым чемпионом по версии WBA?
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