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    Одержит ли Марлон Вера очередную победу?

    Вера — Муньоз. Ставка (к. 1.45) и прогноз на бой, UFC 291, 20 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Вера — Муньоз
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    Марлон Вера
    20 августа состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Марлоном Верой и Педро Муньозом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 05:15 мск. Вера — Муньоз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Марлон Вера

    «Чито» сейчас занимает шестую позицию в рейтинге легчайшего дивизиона. Недавно эквадорец шел на серии из четырех выигранных поединков кряду.

    Однако в предыдущей встрече Вера разгромно проиграл Кори Сэндхагену. После той неудачи Марлон сверх мотивирован вернуться в топ-5.

    Стилистически Вера является представителем БЖЖ. Однако помимо хороших навыков в партере он также обладает внушительной ударной мощью.

    Всего в карьере у «Чито» 8 побед нокаутами и 6 выигрышей сабмишнами. Минусы Веры — слишком аккуратный стиль и невысокая активность. Это наглядно подтверждает тот факт, что эквадорец наносит лишь по 5 акцентированных ударов в минуту.

    Педро Муньоз

    Педро сейчас занимает десятую строчку в ростере легчайшей категории. Как и многие другие бойцы, с возрастом бразилец начал показывать не самые стабильные выступления.

    К встрече с Верой Муньоз подходит после двух побед и трех поражений в предыдущих пяти поединках. Также, как и эквадорец, Педро является не самым зрелищным бойцом.

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    • Все его предыдущие бои на данном отрезке завершились решением. Последняя досрочная победа со стороны Муньоза была достигнута еще в 2019 году над Коди Гарбрандтом.

    Для Муньоза лучший вариант — это довести поединок на решения судей. Он будет действовать вторым номером на контратаках и при первой же удачной возможности попытается завязать своего соперника в клинче.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Марлону Вере. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На победу Муньоза предлагают сделать ставку за 2.85.

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    Педро в свои 36 лет уже не может радовать болельщиков яркими и стабильными выступлениями. Да и терять бразильцу особо нечего, что уж точно нельзя сказать про Веру.

    Для него этот поединок будет определяющим. Если сумеет выиграть, то у эквадорца еще будет шанс получить статус претендента. «Чито», наверняка, станет действовать первым номером и сумеет одолеть Муньоза за счет своего прессинга. Ставка: победа Марлона Веры с коэффициентом 1.45.

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    Вера — Муньоз: прогноз, ставка (1.45), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Марлон Вера очередную победу?
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