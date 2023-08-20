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    Дойдет ли бой Мэгни и Гэрри до решения судей?

    Мэгни — Гэрри. Ставка (к. 2.00) и прогноз на бой, UFC 291, 20 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мэгни — Гэрри
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    Иэн Гэрри
    20 августа состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Нилом Мэгни и Иэном Гэрри в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:15 мск. Мэгни — Гэрри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нил Мэгни

    Мэгни сейчас располагается на 11-й позиции в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В предыдущем поединке 36-летний ветеран одолел по очкам Филипа Роу.

    Однако в силу возраста Нил не может демонстрировать стабильные выступления. Он чередует победы с поражениями, проигрывая бойцам из топ-10.

    Последними обидчиками Мэгни стали Бернс и Рахмонов, пятый и шестой номера ростера. Опыт — это единственное, в чем Нил превосходит своего очередного оппонента.

    Несмотря на большее количество поединков, чем у Гэрри, у Нила только 6 побед нокаутами. Мэгни очень прагматичный боец, который никогда не рискует и предпочитает действовать только очки.

    Иэн Гэрри

    Гэрри еще не потерпел своей карьере ни единого единого поражения. К данной встрече ирландский проспект подходит на серии из 12-ти побед кряду.

    В UFC Иэн выиграл все 5 боев. Причем в трех поединках он победил нокаутами. Последний его успех в противостоянии с Даниэлом Родригесом подарил ему 13-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона.

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    • Ирландец является представителем кикбоксинга. Однако боксерские навыки явно преобладают над ударами ногами. Гэрри предпочитает заряжаться на одно точное попадание, а не работать серийно.

    Что касается партера, то у ирландца 51% заблокированных тейкдаунов. Также в его активе есть один поединок, выигранный сабмишном.

    Прогноз и ставка

    Гэрри, по мнению букмекеров, в данном противостоянии считается явным фаворитом, и на его победу можно поставить с коэффициентом 1.20. На успех Мэгни предлагают сделать ставку за 4.80.

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    Ударная мощь, более лучшее кардио и текущая форма — далеко не все аргументы в пользу ирландца. Нил выходит на этот поединок на коротком уведомлении без полноценного тренировочного лагеря.

    Тяжелая весогонка за несколько дней может изрядно измотать 36-летнего ветерана. Для Гэрри это отличный шанс одержать очередную досрочную победу. Не исключено, что Мэгни в этом бою не протянет даже до середины третьего раунда. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.

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    Мэгни — Гэрри: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Дойдет ли бой Мэгни и Гэрри до решения судей?
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