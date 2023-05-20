20 мая состоится бой за звание чемпиона мира в рамках турнира по профессиональному боксу между Дэннисом Хоганом и Джеймсом Меткалфом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 20:30 мск. Хоган — Меткалф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дэннис Хоган

Дэннис сейчас является чемпионом мира по боксу в полусреднем дивизионе по линии IBO. Свой титул ирландец завоевал 8 октября 2022-го, одолев судейским решением Сэма Эллингтона.

Стоит отметить, что Хоган ранее шел на серии из трех поражений кряду, но далее ему удалось реанимировать карьеру. Правда и оппозиция была у ирландца очень серьезная.

К примеру, он проиграл нокаутами нынешнему абсолютному чемпиону в первом среднем весе Джермеллу Чарло и претенденту на все пояса в этом же дивизионе Тиму Цзю.

После того, как Дэннис спустился в полусредний вес, он вновь начал побеждать. И в преддверии первой защиты титула его винстрик составляет 3 поединка.

Джеймс Меткалф

Джеймс также, как и его соперник, подходит к этой встрече на серии из трех выигранных поединков кряду. А ранее Меткалф потерпел 2 поражения от Кирона Конвея и Теда Чизмана.

Но несмотря на похожую статистику, британец точно проигрывает Хогану в плане опыта. Ранее он никогда не доходил до титульников по основой линии и дрался только за второстепенные пояса.

Сейчас ему принадлежит титул по линии WBA Continental, в то время как Хоган проводил бой с Чарло за пояс WBC. Ввиду определенной разницы в классе действовать на встречных курсах Меткалфу будет тяжело.

Возможно, он уступит ирландцу и в плане выносливости, ведь 12-раундовых боев у Джеймса было не так уж и много. 2 его последних встречи проходили в формате десяти раундов, а победный бой с Евгением Ваземом и вовсе в формате шести отрезков.

Прогноз и ставка

Несмотря на одинаковую статистику бойцов в пяти последних боях, Меткалф, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.70, а на успех Хогана можно поставить за 2.40.

Однако ирландец более опытный боец. Он дрался с суперзвездами первого среднего дивизиона и в тактическом плане в титульных боях явно выделяется на фоне Меткалфа.

Также есть вопросы и к выносливости британца. Дэнниса однозначно хватит на всю дистанцию. А вот Джеймса в 12-раундовых боях давно не было видно. Ставка: победа Дэнниса Хогана за 2.40.