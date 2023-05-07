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    Одержит ли Джессика Андраде очередную победу?

    Андраде — Сяонань. Прогноз (к. 1.53) и ставки на бой, UFC 288, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Андраде — Сяонань
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    Джессика Андраде
    7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Джессикой Андраде и Янь Сяонань в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 06:15 мск. Андраде — Сяонань: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джессика Андраде

    Джессика является очень опытным и мастеровитым бойцом. Ранее она была чемпионкой в данном дивизионе, а после того, как потеряла пояс, доходила до титульника и в наилегчайшем весе.

    Бразильянка продолжает выступать одновременно в двух категориях. Сейчас она занимает четвертую строчку в минимальном весе и идет на пятой позиции в дивизионе до 57 кг.

    Недавняя неудача в поединке с Эрин Бланчфилд заставляет Андраде выходить в октагон, спустя 3 месяца, и закрывать тот досрочный проигрыш.

    Стилистически Джессика является представителем БЖЖ. Но и в ударной технике она тоже очень опасна, и об этом говорят ее победы нокаутами над представителями топ-5 наилегчайшего дивизиона Кэтлин Чукагян и Синтией Кальвио.

    Янь Сяонань

    Китаянка подходит к данному поединку с такой же статистикой, как и Андраде: 3 победы и 2 поражения в предыдущих пяти встречах.

    Однако уровень оппозиции у Янь был ниже, а успеха с топовыми бойцами Мариной Родригез и Карлой Эспарзой достигнуто не было. Нынешняя шестая позиция в ростере минимального женского дивизиона — это потолок Сяонань.

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    • Она неплохо показывает себя в стойке, но в партере ее соперница заметно лучше. В UFC у китаянки нет ни одной победы болевыми или удушающими приемами.

    Да и в стойке она побеждала только по очкам. Отсутствие нокаутирующего удара — главная проблема Сяонань. Поэтому одолеть физически крепкую соперницу в лице Андраде ей будет тяжело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом бою отдают свое предпочтение Джессике Андраде. На ее победу можно поставить за 1.53. На успех Сяонань дают коэффициент 2.58.

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    По ряду статистических показателей бразильянка на голову выше своей предстоящей соперницы. Вряд ли Джессика будет рубиться с Янь в стойке. Ввиду отсутствия должных навыков у китаянки в партере Андраде станет регулярно проходить в ноги.

    За счет больших габаритов и физической мощи бразильянка сумеет измотать сопернику и забрать бой по очкам, или она просто на раннем этапе проведет прием и выиграет досрочно. Ставка: победа Джессики Андраде за 1.53.

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    Андраде — Сяонань: прогноз, ставка (1.53), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Джессика Андраде очередную победу?
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