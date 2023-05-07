7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Джессикой Андраде и Янь Сяонань в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 06:15 мск. Андраде — Сяонань: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джессика Андраде

Джессика является очень опытным и мастеровитым бойцом. Ранее она была чемпионкой в данном дивизионе, а после того, как потеряла пояс, доходила до титульника и в наилегчайшем весе.

Бразильянка продолжает выступать одновременно в двух категориях. Сейчас она занимает четвертую строчку в минимальном весе и идет на пятой позиции в дивизионе до 57 кг.

Недавняя неудача в поединке с Эрин Бланчфилд заставляет Андраде выходить в октагон, спустя 3 месяца, и закрывать тот досрочный проигрыш.

Стилистически Джессика является представителем БЖЖ. Но и в ударной технике она тоже очень опасна, и об этом говорят ее победы нокаутами над представителями топ-5 наилегчайшего дивизиона Кэтлин Чукагян и Синтией Кальвио.

Янь Сяонань

Китаянка подходит к данному поединку с такой же статистикой, как и Андраде: 3 победы и 2 поражения в предыдущих пяти встречах.

Однако уровень оппозиции у Янь был ниже, а успеха с топовыми бойцами Мариной Родригез и Карлой Эспарзой достигнуто не было. Нынешняя шестая позиция в ростере минимального женского дивизиона — это потолок Сяонань.

Она неплохо показывает себя в стойке, но в партере ее соперница заметно лучше. В UFC у китаянки нет ни одной победы болевыми или удушающими приемами.

Да и в стойке она побеждала только по очкам. Отсутствие нокаутирующего удара — главная проблема Сяонань. Поэтому одолеть физически крепкую соперницу в лице Андраде ей будет тяжело.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом бою отдают свое предпочтение Джессике Андраде. На ее победу можно поставить за 1.53. На успех Сяонань дают коэффициент 2.58.

По ряду статистических показателей бразильянка на голову выше своей предстоящей соперницы. Вряд ли Джессика будет рубиться с Янь в стойке. Ввиду отсутствия должных навыков у китаянки в партере Андраде станет регулярно проходить в ноги.

За счет больших габаритов и физической мощи бразильянка сумеет измотать сопернику и забрать бой по очкам, или она просто на раннем этапе проведет прием и выиграет досрочно. Ставка: победа Джессики Андраде за 1.53.