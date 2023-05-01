Ядонг нокаутировал Симона, Боральо выиграл четвертый бой кряду. Обзор карда UFC Vegas 72

В ночь с 29 на 30 апреля состоялся турнир UFC Vegas 72. В главном бою вечера встретились Рики Симон и Сонг Ядонг

Бои предварительного карда

1. Хэйли Коуэн проиграла судейским Джейми Хорт в женском легчайшем весе

2. Брайан Келлехер уступил сабмишном во втором раунде Маркусу Макги в легчайшем весе

3. Стефани Эггер проиграла в первом раунде болевым приемом на ногу Ирине Алексеевой в рамках женского легчайшего дивизиона

4. Коди Дарден одолел судейским решением Чарльза Джонсона в наилегчайшем весе

5. Мартин Будай по итогам трех раундов оказался сильнее Джейка Колье в тяжелом весе

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 72: Ядонг vs Симон

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира в Лас-Вегасе поединок в рамках полусредней весовой категории с участием Джоша Куинлана и Трея Уотерса. Бойцы ранее неплохо зарекомендовали себя во второстепенных промышленных.

Джош до момента прихода в UFC не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, а к этому поединку он подходил после досрочной победы в дебюте нокаутом над Джейсоном Уиттом.

Уотерсу перед стартовым боем в сильнейшей лиге мира сохранить нолик не удалось. Однако в этом поединке новичок промоушена действовал очень смело и агрессивно. Из ряда разменов он выходил победителем, а его точные джебы со временем открыли сечки на лице оппонента.

Нокаутировать уставшего Куинлана ему так и не удалось. Встреча продлилась 3 раунда, и судьи решили отдать победу Трею. Его дебют точно удался, а вот Джош в итоге потерпел свое первое поражение в карьере.

Далее проходил поединок между двумя тяжеловесами Маркусом Де Лимой и Вальдо Кортес-Акостой. Более молодой американец подходил к этой встрече в качестве непобедимого бойца. Но и в двух предыдущих поединках в UFC у него была довольно посредственная оппозиция.

Он решением одолел Чейза Шермана и Джареда Вандеру, которые служат проверкой для всех дебютантов лиги. А вот возрастной бразилец в предыдущей встрече в первом раунде задушил экс-чемпиона Андрея Орловского.

Примечательно, что 37-летний Маркос постоянно шел вперед и владел инициативой в поединке против более молодого Вальдо. В первом раунде бразилец отбивал опорную ногу соперника и к концу пятиминутки Кортес-Акоста сильно хромал.

Такая же ситуация продолжилась и в следующем отрезке. Де Лима подключил свои боковые кроссы и продолжил наращивать давление. В заключительной пятиминутке более молодой американец выглядел практически обездвиженным.

Но и Маркус был уже менее активным. Он просто отстреливался с задней дистанции и довел бой до логического завершения. По окончании встречи все 3 рефери единогласно отдали победу 37-летнему бразильцу.

Вальдо Кортес-Акоста и Маркос Де Лима globallookpress.com

Очередной дебютант Фернандо Падилла в рамках полулегкого дивизиона противостоял более опытному Джулиану Эросе. Американец ранее дрался с несколькими бойцами, претендующими на попадание в топ-15.

Подходил он к этой встрече после трех побед и одного поражения в предыдущих четырех поединках. Казалось, что такой боец может стать настоящей проверкой на прочность для новичка.

Однако нестандартные габариты Падиллы сказали свое слово. Рост 186 см и размах рук в 193 см помогли мексиканцу одержать первую победу в UFC. Спустя полторы минуты после начала встречи, Фернандо зарядил правый кросс в голову соперника, а далее развил свой успех серией боковых ударов.

Эросу сильно потрясло. Американец отходил назад, находясь в пассивной обороне, а соперник прессинговал его и не давал ни малейшей возможности восстановиться. Судья остановил это избиение, засчитав Джулиану поражение техническим нокаутом.

Противостояние Коди Брэндэйджа и Родольфо Виейры в среднем все закончилось не так быстро, как предыдущий бой. Первый раунд получился довольно близким. Зато во втором отрезке работа в партере со стороны бразильца сказала свое слово.

Виейра стянул Коди на канвас, а далее занял выгодную для себя позицию. Конкурировать в партере с мастером БЖЖ Брандэйдж не смог. Родольфо сумел поймать руку своего соперника, а далее провести ручной треугольник.

Коди даже не пытался выбраться и сразу постучал. Американец потерпел второе досрочное поражение кряду, а Виейра закрыл свою предыдущую неудачу во встрече с Крисом Кертисом.

Ядонг и Боральо не позволили соперникам дожить до решения

Кайо Боральо globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона встречались Кайо Боральо и Михал Олексейчук. Яркий и эпатажный бразилец подходил к очередному поединку на серии из трех выигранных встреч кряду.

Примечательно то, что с момента дебюта в лиге Боральо не жалели, бросая под высококлассных борцов. Ему удалось пройти Мурадова, Омаргаджиева, Петросяна и тот же Олексейчук на их фоне был стилистически более удобным оппонентом для Кайо.

У польского бойца была довольно неплохая статистика в преддверии этой встречи: 4 победы и один проигрыш. Тем не менее, что-то противопоставить навыкам джиу-джитсу со стороны бразильца Михал не сумел.

Боральо делал то, что у него прекрасно получалось. Оно вязал своего соперника в клинче и постоянно искал возможность прохода в ноги. Олексейчук сумел выстоять в первом раунде, но продержаться еще один отрезок ему не удалось.

После очередного успешного тейкдауна Кайо забрал спину. А спустя еще несколько мгновений, Боральо начал проводить удушающий прием. Поляк сдался, принеся Кайо четвертую победу кряду в UFC.

Возможно, после такого яркого выступления глава промоушена даст бразильцу шанс проявить себя с соперником из топ-15. 4 победы кряду — это хорошая заявка на громкий бой.

А в главном событии вечера в рамках легчайшего дивизиона встречались восьмой и десятый номера рейтинга Сонг Ядонг и Рики Симон. Это было очередное противостояние ярко выраженного ударника с базовым борцом.

Однако в стартовой пятиминутке проходов в ноги со стороны Симона не было. Американец действовал только в стойке и получалось у него довольно неплохо. Правда во втором отрезке после пары точных попаданий со стороны китайца Рики находился на грани от поражения.

Он упал на канвас, но быстро поднялся и попытался провести тейкдаун. Первая попытка закончилась неудачно, но за несколько секунд до конца отрезка он все-таки стянул Ядонга на землю.

В третьем и четвертом раундах Симон продолжал искать свои шансы на нижнем этаже. Однако по истечении 20-ти минут поединка американец еще раз побывал в нокдауне. Сил концовку у него не осталось и это сыграло свою роль.

Преимущество в стойке со стороны Сонга было очевидно, и в начале пятого отрезка китайский боец нокаутировал Рики. Ядонг, как минимум, сохранил восьмую позицию в рейтинге и закрыл предыдущую неудачу в противостоянии с Кори Сэндхагеном.