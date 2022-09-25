25 сентября боксерский поединок за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Джо Джойсом и Джозефом Паркером. Ориентировочно начало боя в 00:01 мск. Джойс — Паркер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джо Джойс

На данный момент Джо Джойс является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC Silver и WBO International. Причем 37-летний британец сумел провести уже 2 успешных защиты.

Стоит отметить, что Джо еще ни разу не проигрывал в своей карьере и к данной встрече он подходит с винстриком из 14 побед.

Однако Джойс никогда не сталкивался с по-настоящему звездными соперниками. Последними его оппонентами были Кристиан Хаммер и Карлос Такам, которые не входят в топ-10 тяжей ни по одной из версий.

Джойс наглядно показывал, что его класс гораздо выше, чем подобных боксеров и уже на протяжении четырех встреч кряду он побеждает досрочно.

Джозеф Паркер

Австралиец за свою карьеру прошел через более серьезную оппозицию, нежели его предстоящий соперник. К примеру, Паркер ранее дрался с Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом.

Джозеф проиграл им обоим, но при этом простоял все 12 раундов. Австралиец прекрасно держит удар и еще никому не удавалось его нокаутировать.

В своих боях Джозеф демонстрирует отличную физподготовку, а тот факт, что Паркер младше своего оппонента на 7 лет — только в плюс.

К данной встрече австралиец подходит после двух побед кряду над Дереком Чисорой. Стоит отметить, что Паркер обладает довольно сильным ударом. Из 30-ти выигранных поединков 21 победа была завоевана нокаутом.

Прогноз и ставка

В данном бою букмекеры считают фаворитом Джо Джойса. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.53. На победу Паркера можно поставить за 2.70.

Эксперты вновь уверены в том, что Джойс победит. Однако Паркер будет самым серьезным соперником в его карьере. Вряд ли у Джойса получится нокаутировать Джозефа, ведь этого не смог сделать даже Энтони Джошуа.

Джо уже не молод, а его соперник явно не прошел свой пик. Есть вероятность, что британец может потерпеть первое поражение на профессиональном ринге. Ставка: победа Джозефа Паркера за 2.70.