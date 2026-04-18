В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 19 апреля. Начало встречи — в 22:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Финикс с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места Западной конференции. «Громовержцы» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: В заключительном туре регулярного сезона «Оклахома» позволила себе проиграть «Финиксу» (103:135).

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграют Томас Сорбер и Айзея Хартенштайн. Выбыл из строя лидер команды Шэй Гилджес-Александер.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Оклахома» проиграла «Денверу» (107:127), но одержала победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (128:110), «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:87), «Ютой» (146:111).

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» вышел в плей-ин, заняв итоговое 7-е место на Западе. «Солнечные» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 45 побед и потерпели 37 поражений.

Последние матчи: «Финикс» провёл две встречи на стадии плей-ин. Сначала «солнечные» уступили в игре против «Портленда» (110:114). Затем «Санз» переиграли «Голден Стэйт» (111:96). Именно победа над калифорнийцами позволила «Финиксу» пробиться в плей-офф с 8-го места.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В регулярном чемпионате «Финикс» одержал победы над «Оклахомой» (135:103), «Далласом» (112:107) и проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (73:101).

«Оклахома» в этом сезоне дважды переиграла «Финикс» (136:109, 123:119)

«Финикс» одержал две победы над «Оклахомой» (135:103, 108:105)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.12. На победу «Финикса» — 6.25.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Оклахома» к первой игре противостояния с «Финиксом» подходит в ослабленном состоянии. «Громобойцам» не сможет помочь лидер Шэй Гилджес-Александер. «Финикс» конечно, удивил соперника, выиграв в последнем туре регулярного сезона, но смогут ли «солнечные» повторить успех уже на старте серии плей-офф? Скоро узнаем. Даже если гости не выиграют, они способны навязать борьбу чемпиону.

Ставка: Фора «Финикса» (+10.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: В среднем в матчах с участием этих команд набирается около 230 очков.

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 2.33.