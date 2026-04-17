Начнёт ли «Торонто» серию с «кавалеристами» с победы?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Торонто с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» вышел в плей-офф с четвёртого места Восточной конференции, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: В заключительном туре регулярного чемпионата «кавалеристы» переиграли «Вашингтон» (130:117). Ключевую роль в победе команды сыграл Нэй’Кван Томлин, набравший 26 очков.

Не сыграют: «Кавалеристы» не смогут рассчитывать на ряд ключевых игроков: из строя выбыли Донован Митчелл, Дин Уэйд, Сэм Меррилл, Эван Мобли, Томас Брайант, Джарретт Аллен.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Кливленд» одержал победы над командами «Мемфис» (142:126), «Индиана» (117:108), а также обменялся победами с «Атлантой» (122:116, 102:124).

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» вышел в плей-офф с пятого места Восточной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата одержал 46 побед и потерпели 36 поражений.

Последние матчи: В заключительном туре регулярного чемпионата канадцы переиграли «Бруклин» (136:101). Ключевую роль в победе команды сыграл Ар Джей Барретт, набравший 26 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Торонто» в последних матчах одержал две победы над «Майами» (128:114, 121:95) и проиграл «Нью-Йорку» (95:112), «Бостону» (101:115).

Статистика для ставок

«Кливленд» вышел в плей-офф с 4-го места Восточной конференции

«Торонто» вышел в плей-офф с 5-го места Восточной конференции

В этом сезоне «Торонто» одержал три победы над «Кливлендом» (110:99, 126:113, 112:101)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Торонто» — 3.75.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Торонто» в этом сезоне трижды обыграл «Кливленд» с разницей от +11 до +13 очков. Ожидаем от канадцев новой победы над «кавалеристами», учитывая ещё и проблемы с составом команды из Огайо.

Ставка: Фора «Торонто» (+5.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: В среднем за матч баскетболисты «Кливленда» и «Торонто» набирают на двоих 215 очков. В первом поединке серии соперники скорее всего сыграют по низам.

Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 1.93.