Займет ли «Денвер» 3 место в Западной конференции?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 13 апреля. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Денвер с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» вышел в плей-офф, заняв итоговое второе место в Западной конференции, техасцы за тур до окончания регулярного чемпионата одержали 64 победы и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: В родных стенах техасцы нанесли поражение «Далласу» (139:120). Важную роль в победе команды сыграл Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 13 подборов, также он отдал 5 передач. Лидер «шпор» стал самым быстрым игроком, который собрал линейку результативности за 26 минут 13 секунд. Вембаньяма входит в число игроков, которые претендуют на MVP.

Не сыграют: В составе «Сан-Антонио» из травмы лодыжки не сыграет Давид Гарсия. Под вопросом участие Стефона Касла, который травмировал ногу.

Состояние команды: Техасский коллектив выдаёт победную серию из трёх матчей. Помимо успешной игры против «Далласа» баскетболисты «Сан-Антонио» также переиграли «Портленд» (112:101) и «Филадельфию» (115:102).

«Денвер»

Турнирная таблица: За тур до окончания регулярного чемпионата «Денвер» занимает 3-е место, обойти «самородков» в таблице могут лишь баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс». «Наггетсы» в этом сезоне одержали 53 победы и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Денвер» добился неожиданной победы над «Оклахомой» (127:107). В составе «самородков» дабл-дабл оформил литовец Йонас Валанчюнас: 23 очка и 17 подборов.

Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Пэйтон Уотсон. Под вопросом участие лидера команды Николы Йокича, который травмировал запястье.

Состояние команды: «Денвер» одержал победу в 11 матчах подряд, выиграв также у «Мемфиса» (136:119), «Сан-Антонио» (136:134 ОТ), «Юты» (130:117, 135:129), «Голден Стэйт» (116:93), «Далласа» (142:135), «Финикса» (125:123), «Портленда» (137:132 ОТ, 128:112), «Торонто» (121:115).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции

«Денвер» занимает 3-е место в Западной конференции

В первом круге «Сан-Антонио» обыграл «Денвер» (139:136)

Затем «Денвер» одержал две победы над «Сан-Антонио» (136:134 ОТ, 136:131)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. На победу «Денвера» — 2.08.

ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Сан-Антонио» и «Денвер» входят в число ведущих клубов Западной конференции. «Шпоры» вышли в плей-офф со 2-го места, «наггетсам» ещё предстоит борьба за итоговое 3-е. К тому же «Денвер» выдаёт внушительную победную серию. Не исключаем, что гости смогут добиться положительного результата в очном противостоянии с техасцами снова.

Прогноз: В трех очных матчах сезона баскетболисты «Сан-Антонио» и «Денвера» на двоих набрали 267, 270, и 275 очков. Можно сыграть на результативности матча.

