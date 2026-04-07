Канадцы в третий раз обыграют соперника из Флориды?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 8 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торонто — Майами с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» продолжает борьбу за прямую путёвку в плей-офф. Одна осечка — может лишить канадцев места в топ-6. В 78 матчах баскетболисты Дарко Раяковича одержали 43 победы и потерпели 35 поражений. По 43 победы также одержали «Шарлотт», «Орландо» и «Филадельфия», так что в оставшихся четырех матчах идет ожесточенная борьба за место в первой шестерке Восточной конференции.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Торонто» уступил «Бостону» (101:115).

Не сыграют: В поединке против «Майами» не сыграет Иммануэля Квикли, защитник канадского клуба получил травму ноги.

Состояние команды: «Торонто» в последних матчах одержал победу над «Мемфисом» (128:96), «Орландо» (139:87) и проиграл «Детройту» (116:127), «Сакраменто» (115:123).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 10-е место, одержав 41 победу и потерпела 37 поражений. В теории «хитовцы» еще могут зацепиться в топ-6. Для этого нужно одержать 4 победы в 4 матчах.

Последние матчи: Баскетболисты из Флориды одержали важную победу над «Вашингтоном» (152:136). Результативной игрой в поединке отметился мексиканский форвард Хайме Хакес младший, набравший 32 очка.

Не сыграют: С травмой спины из строя команды выбыл Норман Пауэлл.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Майами» переиграл «Филадельфию» (119:109). В остальных поединках хитовцы проиграли «Бостону» (129:147), «Индиане» (118:135) и «Кливленду» (128:149).

В этом сезоне «Торонто» дважды выиграл у «Майами» (112:91, 106:96)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Торонто» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. На победу «Майами» — 1.95.

ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Обе команды претендуют на путёвку в плей-офф НБА, «Майами» сейчас испытывает не лучшие времена, в лазарете команды ключевой игрок Пауэлл. Так что канадцы могут воспользоваться и шансом и нанести поражение сопернику. Опыт у «Торонто» уже есть, в этом сезоне команда дважды обыграла «хитовцев».

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В среднем за матч баскетболисты «Торонто» и «Майами» набирают на двоих 200 очков.

Ставка: ТМ 238.5 с коэффициентом 1.94.