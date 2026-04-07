Кто одержит победу в дерби Калифорнии?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 8 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Голден Стэйт — Сакраменто с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: Калифорнийцы вышли в плей-ин с 10-го места Западной конференции, одержав 36 побед и потерпев 42 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Голден Стэйт» уступил «Хьюстону» со счетом 116:117.

Не сыграют: С травмами колена из строя команды выбыли Стефен Карри, Джимми Батлер, Мозес Муди.

Состояние команды: «Уорриорз» потерпел поражение в четвёртом матче подряд, помимо неудачной игры с «Хьюстоном» баскетболисты из Калифорнии потерпели фиаско в матчах против «Кливленда» (111:118), «Сан-Антонио» (113:127) и «Денвера» (93:116).

«Сакраменто»

Турнирная таблица: «Сакраменто» занимает 15-е место в Западной конференции, одержав 21 победу и потерпев 58 поражений.

Последние матчи: «Кингз» потерпели поражение в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (109:138).

Не сыграют: В лазарете калифорнийского клуба находятся Прешес Ачиува, Дрю Юбэнкс, Киллиан Хейс, Киган Мюррэй, Домантас Сабонис, Деандре Хантер и Зак Лавин.

Состояние команды: После игры с «Клипперс» прервалась двухматчевая победная серия «Сакраменто». Ранее команда одержала победы в матчах против «Нью-Орлеана» (117:113) и «Торонто» (123:115).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Голден Стэйт» одержал победу над «Сакраменто» (137:103)

«Сакраменто» в первом круге нанёс поражение «Голден Стэйт» (121:116)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Голден Стэйт» ставки принимаются букмекерами

с коэффициентом 1.09. На победу «Сакраменто» — 7.40.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Обе команды турнирных задач больше не решают, однако стоит обратить внимание на результативную игру «Голден Стэйт». В среднем за матч «золотые» набирают 115 очков. Можно остановить свой выбор на индивидуальном тотале «Уорриорз».

Ставка: Индивидуальный тотал «Голден Стэйт» меньше 124.5 с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.90.