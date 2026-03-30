В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 30 марта. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торонто — Орландо с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Торонто»

Турнирная таблица: Канадцы улучшили положение в Восточной конференции, поднявшись на 5-е место, одержав 41 победу и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Торонто» переиграл «Нью-Орлеан» (119:106). Ключевую роль в победе команды сыграл Скотт Барнс, защитник оформил дабл-дабл из 23 очков и 12 передач.

Не сыграют: В поединке против «Орландо» не сыграет Иммануэля Квикли, защитник «Рэпторс» получил травму ноги.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Торонто» в последних матчах одержал победу над «Ютой» (143:127) и проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (94:119), «Финиксу» (98:120), «Денверу» (115:121).

«Орландо»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Орландо» занимает 9-е место, одержав 39 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: «Орландо» на домашней арене переиграл «Сакраменто» (121:117). Ключевую роль в победе сыграл Паоло Банкеро, который набрал 30 очков, отдал 7 передач и совершил 9 подборов.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Орландо» находится лидер Франц Вагнер, который травмировал лодыжку. Из строя команды также выбыли Энтони Блэк (травма спины), Джонатан Айзек (травма колена).

Состояние команды: «Магам» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из шести матчей. Ранее «Орландо» проиграл «Кливленду» (131:136), «Лос-Анджелес Лейкерс» (104:105), «Индиане» (126:128), «Шарлотт» (111:130), «Оклахоме» (108:113) и «Атланте» (112:124).

Статистика для ставок

В первом круге «Торонто» выиграл у «Орландо» (107:106)

«Орландо» взял реванш у «Торонто» (130:120)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Торонто» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.74. На победу «Орландо» — 2.20.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.90.

Прогноз: Обе команды претендуют на путёвку в плей-офф НБА, «Орландо» сейчас испытывает не лучшие времена, в лазарете команды много травмированных игроков. Так что канадцы могут воспользоваться шансом и нанести поражение сопернику.

Ставка: Фора «Торонто» (-2) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.88.