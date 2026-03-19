В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 20 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Финикс с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» в Западной конференции занимает 2-е место. В 69 матчах «шпоры» одержали 51 победу и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: Техасцы в гостях одержали победу в матче против «Сакраменто» (132:104). В составе «шпор» результативной игрой отметился центровой Виктор Вембаньяма, набравший 18 очков.

Не сыграют: Форвард «Сан-Антонио» Девин Васселл пропустит игру из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: «Сан-Антонио» одержал третью победу подряд, помимо игры с «Сакраментом», «шпоры» переиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (119:115), «Шарлотт» (115:102).

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» занимает 7-е место в Западной конференции, одержав 39 побед и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: «Солнечные» в гостевой игре уступили «Миннесоте» со счётом 104:116.

Не сыграют: Встречу против «Сан-Антонио» пропустят Диллон Брукс (сломана рука), Марк Уильямс (травма ноги), Грэйсон Аллен (травма колена).

Состояние команды: «Финикс» проиграл в третьей игре подряд, уступив также «Бостону» (112:120) и «Торонто» (115:122).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Сан-Антонио» обыграл «Финикс» (121:94)

На старте сезона «Финикс» дважды переиграл «Сан-Антонио» (111:102, 130:118)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.23. На победу «Финикса» — 4.15.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» и «Финикс» в этом сезоне уже встречались, «шпоры» выиграли у «солнечных» с разницей в 27 очков. Хотя на старте сезона «солнечные» добились двух побед над «шпорами». Средни показатель команд — 220 очков, можно сыграть на результативности матча.

Прогноз: Лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал неплохую форму и может сыграть ключевую роль в игре с «солнечными». Команда практически обеспечила место в плей-офф и победа над «солнечными», победа над «Финиксом» может обеспечить «шпорам» выход в 1/8 финала.

