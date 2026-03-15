Сможет ли «Оклахома» снова переиграть «Миннесоту»?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Миннесота». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 15 марта. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Миннесота с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции, одержав 52 победы и потерпев 15 поражений.

Последние матчи: В центральном матче регулярного чемпионата «громовержцы» нанесли поражение «Бостону» (104:102). Ключевую роль в поединке сыграл Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 35 очков.

Не сыграют: В строй команды вернулся лидер «громовержцев» Шэй Гилджес-Александер. В лазарете «Оклахомы» по-прежнему находятся Айзея Хартенштайн, Томас Сорбер и Джален Уильямс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Победная серия «Оклахомы» насчитывает семь матчей. «Громовержцы» помимо встречи с «Бостоном» нанесли поражение «Денверу» (129:126), «Голден Стэйт» (104:97), «Нью-Йорку» (103:100), «Чикаго» (116:108), «Далласу» (100:87), «Денверу» (127:121).

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Миннесота» занимает 6-е место в Западной конференции, «лесные волки» в 67 матчах одержали 41 победу и потерпели 26 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Миннеаполиса на выезде одержали победу над «Голден Стэйт» (127:117). Вклад в победу внёс Энтони Эдвардс — защитник «лесных волков» набрал 42 очка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Миннесоте» удалось прервать серию из трёх поражений. «Лесные волки» проиграли в играх против «Лос-Анджелес Клипперс» (128:153), «Лос-Анджелес Лейкерс» (106:120) и «Орландо» (92:119).

Статистика для ставок

«Оклахома» в первом круге переиграла «Миннесоту» (113:105)

«Миннесота» одержала две победы над «Оклахомой» (123:111, 112:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Миннесоты» — 3.75.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Оклахома» одержала победу в седьмом матче подряд, лидер Западной конференции находится в оптимальном составе, команде вполне может помочь её ключевой игрок Шэй Гилджес-Александер.

2.07 Фора «Оклахомы» (-10.5)

Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В среднем в матчах между «Оклахомой» и «Миннесотой» команды набирают около 230 очков. Не исключаем, что соперники сыграют в открытый баскетбол.

2.33 ТБ 228.5

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.33.